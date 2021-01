Un tertuliano se revuelve contra Pérez de Rozas en COPE: «¡A mí no te me pongas chulito, llevo mucho aguantándote!»

El FB Barcelona se impuso en la noche de 27 de enero de 2021 en Vallecas al Rayo en partido de Copa del Rey (1-2), pero no por ello dejan de estar las cosas más que revueltas en el club azulgrana, sino todo lo contrario.

Muchos jugadores, de los que costaron millonadas y de los que suben gratis del filial, no están respondiendo a las exigencias de guión ni a las oportunidades de Koeman, y todo ello colocan al Barça en una posición compleja en Liga (a diez puntos del líder), que se suma a la situación institucional muy difícil (están sin presidente y con una deuda descomunal de casi mil millones).

Por eso tampoco es de extrañar que todo lo que rodea al equipo también está en una situación de tensión, incluyendo a los periodistas, y si no, fíjense en lo que ocurrió en la noche radiofónica de El Partidazo de la COPE.

Hablaba Emilio Pérez de Rozas, el veterano y siempre controvertido periodista de Sport o El Periódico, cuando saltaba como un resorte otro tertuliano, el periodista y youtuber Dani Senabre:

Dani Senabre : Has rajado de Messi, de Riqui Puig, eres peculiar, no hay otro como tú, eso sí te lo reconozco. De la lista que das hay algunos que comparto, como Mingueza o Lenglet, que no pueden jugar en el Barça. Pero a mí el Barça hoy me ha gustado, ha salido a atacar y a hacer daño al rival.

Pérez de Rozas: Que no es titular ni de la risa… ¡Oye, no te pongas así, chatito!

Pérez de Rozas: ¡Yo no he dicho eso!

Por el momento parecieron calmarse los ánimos, pero era solo un espejismo:

Dani Senabre: Tampoco veíais a De Jong, y ahora ya le veis.

Pérez de Rozas: Oye Dani, a De Jong lo vimos en el Ajax y ya tuvimos bastante, ¿sabes chato?

Dani Senabre: ¡A mí no me llames chato! ¡Porque llevas dos años… que te estoy aguantando dos años que no está pagado lo que te estoy aguantando! O sea que no te me pongas chulito, ¡eso para empezar!

Juanma Castaño: Oye, una cosa, buen rollo aquí. Por favor.

Dani Senabre: Buen rollo con gente educada. Yo discuto por la mala educación de Pérez de Rozas.