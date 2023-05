Carlos Herrera se pitorrea de la nueva idea de Ione Belarra: «¿Cómo no se nos ocurrió antes?»

Es inasequible al desaliento… y a sus propias bobadas.

Este fin de semana del 6-7 de mayo de 2023, Ione Belarra, la secretaria general de Unidas Podemos, volvió a las andadas y cargó nuevamente contra Mercadona y su presidente, Juan Roig.

La dirigente morada planteó la necesidad de crear una cadena de supermercados de carácter público para el que además ya tiene pensado nombre, ‘Precios Justos‘:

Creo que lo que necesitamos es una cadena pública de supermercados que se llame ‘Precios Justos’ que baje los precios de los alimentos, que nos permita proteger a los pequeños y medianos productores agrícolas y ganaderos y sobre todo que nos permita mirarle de frente al oligopolio alimentario. Hay que decirlo claro, en este país hay un oligopolio alimentario y el señor, el capo que está al frente de ese oligopolio es el señor Juan Roig al frente de Mercadona, que tiene un 25% de cuota de mercado y están utilizando esa cuota de mercado para hacer pagar a la gente precios que no se pueden pagar.

Carlos Herrera, en su editorial en ‘Herrera en COPE‘ de este 8 de mayo de 2023, no se cortó un ápice a la hora de calificar la chorrada de Ione Belarra, más conocida por él como ‘la niña de la curva’:

Es muy buena la medida de Unidas Podemos de crear un supermercado público, que además tienen hasta el nombre pensado. ¿Cómo no se nos había ocurrido antes, Ione? ¿Cómo hemos estado tan torpes para no darnos cuenta de que esta es la gran idea? Solo hace falta mirar a Cuba o mirar a los supermercados en Venezuela. Un chiringuito en el que contratar a amigos, pagados con impuestos, en el que a buen seguro tendremos muy pocos productos, pero nos van a costar a todos mucho más.

Puestos a innovar, planteó Herrera, ¿por qué no recuperar la famosa cartilla de racionamiento?

¿Por qué no pensamos en una cartilla de racionamiento? Y otra pregunta, ¿en qué locales pondríais el ‘Precios Justos’? ¿Y cómo se financia? Porque vosotros no sabéis organizar ni vuestro propio partido y pretendéis organizar supermercados, eléctricas, bancos y todo eso. O sea, ¿vais a ser más eficientes que Mercadona? Mercadona tiene un beneficio del 3% sobre lo que vende, es decir que solo podríais rebajar como mucho un 3% del total. Bueno, eso si a los cuatro días no habéis conseguido que no haya nada en las estanterías.