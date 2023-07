Carlos Herrera se mofa de la flipada de su amigo Zapatero: «Está como las maracas de Machín»

Es su amigo.

Pero eso no ha sido óbice para que este 18 de julio de 2023 Carlos Herrera, en su editorial de ‘Herrera en COPE’, se haya reído a mandíbula batiente de la última flipada de José Luis Rodríguez Zapatero.

El comunicador almeriense, a duras penas, ha podido contener las carcajadas al oír el discurso del expresidente del Gobierno en un mitin celebrado en San Sebastián.

Para Herrera, lo perpetrado por el también exsecretario general del PSOE fue, dicho con toda la ironía, un momento de gloria:

Al director de ‘Herrera en COPE’ el mitin de Zapatero le recordó aquel momento surrealista protagonizado en TVE por Fernando Arrabal:

Puso varios pasajes de su ‘gloriosa’ intervención para, a continuación, comenzar con el cachondeo sin freno alguno:

Bueno, me ha cambiado el día. Bueno, ayer ya me cambió el día con esto de que el infinito es infinito no había caído. Y mira que le llevo dando vueltas al tema del infinito e incluso del infinitesimal, pero no había caído en que el infinito es infinito. Y entonces me ha dado una reacción de hipersensibilidad. Anoche no lo vi, no estuve pendiente y me lo he encontrado esta madrugada cuando al despertar algún amigo me ha dicho que esto lo ha dicho de verdad, que no es inteligencia artificial. Ya les digo que ni he desayunado. Es que no me entraba ni el café.