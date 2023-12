Carlos Herrera fulmina a Pedro Sánchez tras entregar Pamplona a los proetarras de Bildu: «¿Está bien de la cabeza?»

Ni media enmienda a sus palabras.

Carlos Herrera arrancó este 14 de diciembre de 2023 con la indignación en vena después de ver cómo Pedro Sánchez regalaba la alcaldía de Pamplona a EH Bildu.

El director de ‘Herrera en COPE‘ se marcó un editorial demoledor contra el presidente del Gobierno socialcomunista y dedujo que al inquilino de La Moncloa algo le debe estar fallando en el cerebro a tenor de las cosas que dice y que luego nada tienen que ver con sus acciones posteriores.

El periodista almeriense no dudó en definir como fechorías las acciones del líder del PSOE:

Es muy bueno levantarse todos los días y preguntarse antes de conocer la actualidad, antes de echarse la primera agua la cara, qué infamia, cuál es la última fechoría. La verdad que la última, si se levantaba usted hoy y ayer no estaba escuchando por la mañana, más o menos puede hacerse una idea. Sánchez siempre tiene guardada una infamia mejor para el día siguiente. No sé si con la idea de hacer olvidar la infamia anterior, ya saben ustedes, embarrar el campo de mierda, porque es la mejor manera de que uno no se acuerde de lo de ayer.