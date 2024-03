Colosales dos minutos de Madina (PSOE) sobre el ‘caso Koldo-Ábalos’: «Hasta el final y caiga quien caiga»

Hay que escucharlo.

Eduardo Madina, militante del PSOE, se marcó una intervención de lujo en el programa ‘Hoy por Hoy‘, de la Cadena SER, hablando del ‘caso Koldo-Ábalos‘.

Para quien fuera en su momento aspirante a la Secretaría General de la formación de Ferraz, este asunto que afecta al PSOE y al Gobierno Sánchez debe tratarse de la misma manera que si le hubiese estallado al PP:

Para que eso no me pase, no voy a decir una sola palabra que no diría si este caso fuera de una administración del Partido Popular, porque seguro que muchos oyentes saben que yo soy militante del Partido Socialista desde el año 95, y por tanto no quiero decir ni una palabra que no diría si este caso fuera de una administración, o de un caso, digamos, un Koldo, si es que esto es posible, del PP. ¿Qué diría yo con un Koldo del PP? Con un Koldo del PP diría que es una vergüenza que este señor le ocupe un puesto tan relevante. Con un Koldo García del PP diría que es completamente inaceptable que haya habido administraciones que contrataran con una empresa a la que este señor, mientras era asesor de un ministro de Fomento del PP, estuviera vinculado de una o de otra manera, bien de manera directa, bien de manera indirecta.