Carlos Herrera da con la clave para afirmar tajantemente que Pedro Sánchez no dimitirá

Carlos Herrera echó agua al vino de quienes creen que Pedro Sánchez dejará el cargo.

En su editorial en ‘Herrera en COPE‘ de este fue claro y directo:

Ya le adelanto que no se va a ir. Se va a hacer el mártir de la democracia porque es un falsario. Sánchez ha mantenido una reunión esta noche en Moncloa con su equipo de confianza para trazar su próxima pirueta del lunes. Y las huestes ya se han puesto manos a la obra para fortalecer su relato.

El comunicador almeriense cree que la clave está en el editorial del rotativo del Grupo PRISA:

Con esta especie de plebiscito, el Narciso va a tener a sus fans rogándole que no se vaya. Yolanda Díaz , por ejemplo, con ese tono de Abeja Maya que tanto les gusta, ya le he dado todo su apoyo. Por supuesto, levantar un par de ladrillos más a la altura del muro que separa el franquismo del resto de los españoles, a los que Sánchez considera unos indeseables y a los que califica así en general, como la fachosfera.

Detalló que detrás de esa carta se esconde una amenaza a periodistas, a jueces y a los partidos de la oposición:

Y luego, como les digo, intimidar, mandar un mensaje que en realidad es una amenaza velada a periodistas y a jueces. Yo no sé si con los jueces eso va a funcionar, pero desde luego con los periodistas, que él señala que somos todos los que no estamos haciendo o escribiendo editoriales como ‘El País’, tengo por cierto que no lo va a conseguir.