Carlos Herrera denuncia la maniobra que se cuece entre bastidores para salvar al fiscal general del Estado

Un plan B entre bastidores por si a Álvaro García Ortiz la moneda le sale cruz en el Tribunal Supremo.

Al fiscal general del Estado le están allanando su calvario judicial y este 31 de enero de 2025 lo cuenta con todo lujo de detalles el periodista Carlos Herrera.

El director de ‘Herrera en COPE‘ está convencido de que si el actual titular de la Fiscalía General del Estado acaba empapelado tras su declaración en el Tribunal Supremo, al final tendrá un salvoconducto procedente del Tribunal Constitucional:

El fiscal general del Estado. Alvarito García Ortiz. Alvarito está hecho con cariño. Este hombre, desde luego, hoy, coincidimos varios en la prensa nacional, está preparando su indulto por el Constitucional. Ha llegado a un acuerdo con Pumpido , en el que Pumpido ha dicho tú acusa al juez de lawfare. Tú haz como que no reconoces al tribunal, no le contestes, pon en sospecha todo. Que si te condenan, ya te saco yo. Bueno, y ahí está. Y esa es la conclusión de la sorprendente comparecencia de García Ortiz ante el juez Hurtado .

A juicio del comunicador almeriense, otra que busca librarse del marrón es la la fiscal provincial de Madrid, que dijo ante el juez del Supremo que a ella la registrasen:

Ahora, esta mañana, los titulares de lo que hablan es de la comparecencia, como investigada de Pilar Rodríguez, fiscal provincial de Madrid. Esta sí contestó a las preguntas del juez. Y lo que dijo a mí que me registren, yo soy una mandada. Y si me piden, o me dice el fiscal general, que solicite todos los papeles o todos los correos de este asunto, yo lo hago y santas Pascuas. Por eso sacó al fiscal Julián Salto del fútbol y le dijo, oye, rápidamente mándamelo todo que lo quiere el fiscal general.