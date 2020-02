Sandra Golpe amenaza a Antena 3 con ir a la huelga feminazi del 8-M pero el calendario le da un soberano disgusto

Quedan apenas dos semanas para que se vuelva a vivir en España otra ‘performance’ más del 8-M y su consiguiente huelga feminista y ya se empieza a calentar el ambiente con diferentes actos y anuncios por parte de políticos y demás famosillos de trapillo.

Una de las que dice que se va a sumar a la huelga del 8 de marzo de 2020 es Sandra Golpe, periodista y presentadora de los informativos de Antena 3. Uno de los rostros más reconocidos de las noticias del primer canal de Atresmedia no duda en ejercer su derecho a seguir los paros feministas y aprovecha para lanzar un mensaje más que victimista en una entrevista para ‘La Otra Crónica’ (El Mundo):

El problema para Sandra Golpe es que el calendario de 2020 le da un serio disgusto, ya que esa jornada cae en domingo y el fin de semana es territorio en los informativos de Matías Prats, quien presenta los cuatro informativos, los sabatinos y los dominicales.

Así que la directora de Informativos de Antena 3 puede amenazar todo lo que quiera a sus jefes, pero lo cierto es que su implicación en el 8-M, al menos en lo tocante a este año, va a ser más que irrelevante, aunque para Golpe, como para otras feministas, lo importante es dejar el mensaje, aunque haya que tirar de mucho cosmético verbal.

RECLAMA UNA PRESIDENTA PARA EL GOBIERNO DE ESPAÑA

Llama poderosamente la atención que Sandra Golpe quiera hacerse pasar por ‘puritana’, políticamente hablando, asegurando que mientras ella esté ejerciendo como periodista no se plantea votar para así no perder perspectiva, pero a la par reclama que en España haya ya una presidenta del Gobierno.

La directora de informativos de Antena 3 entiende que una mujer al frente del Ejecutivo resolvería muchos problemas y a ella le encantaría dar en primicia:

Que hay una presidenta del Gobierno. Significaría que hemos avanzado un poquito más. Y no es que yo me sienta oprimida, pero ver una mujer al frente a la Moncloa… ¡A lo mejor acaban antes con los problemas!

Asegura que si ella fuese presidenta del Gobierno:

Acabaría con ciertas pensiones vitalicias. Aunque, la verdad, es que me dejaría de tonterías y atacaría lo que importa. Tendría que coger el CIS y decir ¿cuál es el principal problema de los españoles?. También es importante que no metamos en medio cortinas de humo que, al final, nos están entreteniendo de los problemas.

Eso sí, desde la barrera se ven muy bien los toros, pero ella asegura que no se ve dentro de ningún partido.

No me planteo ni de coña defender ideas como los políticos. Y aunque creo que son necesarios, soy una escéptica absoluta. Y lo que tenemos ahora mismo… ¡explícamelo tú!

Y tampoco ejerce su derecho al voto, como si eso le diese un plus de pureza:

No votaré mientras esté presentando y dirigiendo informativos. Me parece que, al igual un psicólogo debe tener distancia con su paciente, yo –como periodista– debo despegarme de esto. Además, no quiero que se me identifique con ninguna opción política. Me parece que así contribuyo a ser más objetiva.