«¡Es insultante!»: la indignación del cocinero Alberto Chicote con una ministra de Sánchez

El cocinero Alberto Chicote ha estallado contra la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, este 4 de mayo de 2020 en ‘Espejo Público’ (Antena 3), el programa presentado por Susanna Griso.

El chef ha valorado las medidas propuestas por el Gobierno de Pedro Sánchez para la hostelería en la desescalada del confinamiento durante las próximas semanas, y su visión ha sido muy crítica.

Teresa Ribera, anunció que no hay “obligación de abrir los comercios” y subrayó que «quien no se sienta cómodo que no abra». Estas declaraciones han causado el enfadado de Chicote «Me pareció insultante. No es comodidad. Si no lo hacemos con cabeza, el 100% de muchos negocios hosteleros se van a ir al traste por abrir”, ha denunciado. “Imagina que estás en Londres y necesito un transporte para ir Madrid y te digo ‘mañana lo tienes’ y te doy una bicicleta. No se puede ir. El cómo es lo más importante”, subrayaba el cocinero.

«Un negocio que factura 100.00 euros al mes, lo habitual es que tengas un 30 o 35% de gasto de personal. Eso antes del coronavirus y te quedaba más o menos un 10% de beneficios antes de impuestos», ha explicado. La estrella del programa ‘Pesadilla en la cocina’ ha señalado que ahora los ingresos de la hostelería y de las empresas adheridas al sector se reducen un 30 o un 40% pero todos los gastos se mantienen en el mismo orden. «Un negocio que antes facturaba 100.000 euros y ahora factura 30.000 y tiene 35.000 de gasto de personal, más luz, agua… Cuesta lo mismo el teléfono y todo, la compra un poco menos. Todo eso es perder seguro”, ha lamentado Chicote.

El cocinero ha confesado que se ha acogido a un ERTE y al finalizar el Estado de Alarma, tiene la obligación de recoger al 100% del personal y tenerlos seis meses sin poder despedirlos: «Es el hundimiento total del sector. Es un suicido empresarial«.