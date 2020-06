El hijo de Fani habla por primera vez del paso de su madre por ‘La isla de las tentaciones’

La deslealtad de Fani Carbajo a Christofer con Rubén Sánchez en ‘La isla de las tentaciones’ (Mediaset) fue tan mediática que llegó a traspasar fronteras patrias y televisivas. El popular grito de ‘¡Estefanía!’ se convirtió no solo en un fenómeno de masas, también en un himno nacional de calado incalculable. Ahora, pasada la tormenta y la participación de Fani en ‘Supervivientes 2020’, la tranquilidad se ha instalado en las vidas de los protagonistas, que lograron superar el ‘desliz’ hasta tal punto que ya han anunciado su boda y sus planes de convertirse juntos en padres.

La madrileña es plenamente consciente de «los errores» que cometió durante su aventura en República Dominicana, y, si a finales del mes de mayo de 2020 se sentaba en el plató de ‘Sábado Deluxe’ para hablar sobre la reacción de su hijo de 12 años al enterarse de lo sucedido, hoy es el pequeño Emilio quien lo ha hecho, eso sí, fuera de cámaras, en el canal de Mtmad ‘A pesar de todo, by Christofer y Fani’.

«Nadie llamaba nada a Fani, ni la insultaban. Yo lo he llevado bien porque nadie la ha ofendido… Solo gritaban su nombre todo el rato, pero no me afectaba, me reía. (…) Mis compañeros hacían cartas y me decían si se podían hacer una foto con ella a la salida del colegio», ha confesado.