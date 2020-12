Conmoción en Antena 3: Pablo Motos despide a su colaborador ‘clave’ desde hace 14 años

‘El Hormiguero’, el mítico programa presentado por Pablo Motos en Antena 3, ha conocido en las últimas horas la marcha de uno de sus colaboradores más importantes. La noticia se ha hecho oficial a través de la cuenta de twitter personal del propio colaborador, que llevaba más de 14 años trabajando junto a Motos y al resto del equipo del programa.

Se trata de Jandro, el conocido artista que durante más de una década ha mezclado humor y magia en el plató de uno de los programas más conocidos de nuestra televisión. El humorista lo ha comunicado en sus redes sociales con vídeo en el que ha pronunciado el siguiente mensaje:

«Espero que estéis bien dentro de lo que cabe. Quería haceros un pequeño anuncio y es que, tras más de 14 años, ya no voy a seguir en ‘El Hormiguero’. Me gustaría daros las gracias por acompañarme en este viaje tan emocionante y loco. Ha sido alucinante y nunca en mi vida me imaginé que me iba a pasar esto».

Con mucho cariño, Jandro ha recordado alguno de los momentos que ha vivido junto a todo el equipo del programa en las dos etapas del proyecto, la primera en Cuatro y la segunda en Antena 3: «Han sido muchísimos años. Cientos y cientos de ideas y de magia». En este sentido, también ha tenido palabras de cariño para Pablo Motos y ha recordado que tiene el orgullo de haber conseguido en su sección el minuto de oro con más espectadores en la historia del programa.

Por último, el colaborador ha mandado un mensaje a toda la audiencia que ha permitido el éxito del programa durante tantos años y que cada noche continúa sintonizando Antena 3: «Espero alguna vez haberos sorprendido o emocionado, o que hayáis pasado un rato divertido con mis propuestas. También dar las gracias al equipo porque, sin ellos detrás, nunca podría haber hecho nada nuevo. Gracias por haberme hecho mejor de lo que soy».