El ‘pellizco’ de Carmen Calvo a Fernando Simón en Cuatro deja a Risto a medias

Sorprendente, de partida, que una vicepresidenta primera del Gobierno pase por Todo es mentira de Cuatro, pero ella sabrá.

Este 20 de enero de 2021 Risto Mejide pudo entrevistar a Carmen Calvo por videoconferencia, y obviamente el publicista reconvertido a presentador le tiró a la socialista las preguntas con las que más afligido se siente.

Por ejemplo, la figura de Fernando Simón que de pronto, dejando de ser una estrella del rock, tanto ha empezado a molestar a Risto. Mal enemigo se ha buscado el portavoz de la pandemia en España, que afronta sus horas más bajas de popularidad con prácticamente todo el panorama mediático acosándole:

Haciendo gala de buena comunicación política, Calvo se mojó a medias y propinó un pellizco, apenas un rasguño, al trabajador dependiente del ministerio de Sanidad. Un pequeño golpecito a Fernando Simón que a penas notará y que dejó a Risto bastante a medias…

No se lo digo por eludir la pregunta ni escurrir el bulto. Estamos viviendo situaciones para las que no tenemos parámetros de comparación, y a lo mejor utilizamos expresiones que no son las mejores, y estamos en una situación de cansancio, de hipersensibilidad todos. Y no seré yo quien juzgue a otros que trabajan mucho y que tratan de ponerlo todo de su parte. Pero es verdad que cuando se afloja algo luego se viven las consecuencias. Pero también es verdad que hay expresiones más afortunadas y menos afortunadas. Yo creo que lo estamos todos pasando mal y en ese sentido hay que hacer autocrítica.