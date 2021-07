Jesús Cintora se despide con una puñalada trapera al PSOE y denunciando ser víctima de “una cacería”

Jesús Cintora decidió morir matando en su último programa como presentador de ‘Las Cosas Claras’.

A lo largo de toda la transmisión, el periodista se encargó de darle todo el dramatismo a su despedida y soltó coletillas constantemente como «nos cierran», «nos echan» y «nos despiden”.

Además de buscar el piropo fácil entre sus tertulianos y colaboradores, Cintora aprovechó para lanzar dardos envenenados a varias personas. Por ejemplo, a quienes le han atacado desde dentro de RTVE.

«Yo no decidí externalizar esto, lo decidieron algunos compañeros de Televisión Española. Me he dejado la piel, me hubiera gustado que se me hubiese defendido más o que no se me hubiera atacado».

«Hay gente que incluso me defiende, porque no comprende las cosas, no las acepta», ha señalado en alusión, quizás, a políticos como Pablo Echenique, que ha llegado a hablar de «purga» en las redes sociales para aludir al final del programa.

El presentador de ‘Las cosas claras’ ha puesto el broche con un apunte: «Nosotros hacemos periodismo. Hay gente que por detrás hace cosas más gordas. Sean honestos, sigue la televisión». Sin embargo, no es secreto para nadie que su programa venía marcado por una línea ideológica que buscaba beneficiar a Podemos.

El presentador también aprovechó para lanzar una puñalada trapera al PSOE, aunque no le citó directamente.

Discretamente ha sacado a relucir su despido de ‘Las mañanas de Cuatro’ en el año 2015, afirmando que «les cerraron con un Gobierno y ahora les cierran con otro». Un golpe a los socialistas, quienes favorecieron a la salida de un presentador totalmente dedicado a los intereses de su principal socio, el partido de extrema izquierda.

Para evitar levantar ampollas entre los socialistas más cercanos a Podemos, Cintora matizó que «hay buenos y malos en todos los partidos», así como que “en el PSOE hay gente muy digna que no tiene que ver determinadas decisiones» y que «igual estas decisiones tienen más que ver con una persona que con el partido».

Cintora ha aprovechado sus últimos minutos en TVE para quejarse de una «cacería» permanente e incluso ha invitado a sus críticos a ver su «expediente» profesional.

La verdad sobre el fin de Cintora

Este 22 de julio de 2021 finaliza el contrato de Jesús Cintora y de su productora Lacoproductora, de José Miguel Contreras, para hacer Las Cosas Claras en Televisión Española.

La realidad es esa y no que, como venimos escuchando, ‘se carguen’ a Cintora por motivos ideológicos. En el ente público han decidido, por presiones del Consejo Informativo, no otorgar un programa de información a una productora externa que no dependa precisamente del equipo de informativos de la casa, que para eso lo tiene…

Probablemente tampoco la actividad de Cintora, muy podemita siempre, al frente de tres horas cada día en La1, estuviera entusiasmando a nadie en el Partido Socialista.

«Cintora fue recibido mal en TVE desde el minuto uno, porque se recordaba mucho su etapa al frente de Las Mañanas de Cuatro», donde fue absolutamente tendencioso, explicamos en El Extintor. Y a partir de ahí hacemos un repaso a las grandes broncas, manipulaciones y encontronazos del presentador en su etapa de Mediaset.

Martínez Pujalte, Rafael Hernando, Isabel San Sebastián, Jaime González, son solo algunos de los ejemplos que más sufrieron las burlas y faltas de decoro de Cintora, mientras que se dedicaba a hacerle la cama en el programa a todo lo que fuera morado y en especial a su líder emergente entonces, Pablo Iglesias.