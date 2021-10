Iván Redondo pide eliminar su posible fichaje por laSexta y Jordi Évole se niega: «No voy a cortar nada»

Iván Redondo regresará a los medios de comunicación.

Así lo desveló en ‘Lo de Évole’ cuando su entrevistador quiso saber qué haría tras salir de Moncloa.

El que fuera jefe de Gabinete de Pedro Sánchez aseguró que de momento volvería «a jugar en el mismo equipo contigo», decía, refiriéndose a Jordi Évole. «¿A laSexta se viene?», reaccionó el presentador catalán, al entender que Redondo quería decir con su respuesta a que compartirían cadena. «No, analista, los lunes, en La Vanguardia», le corrigió el entrevistado.

Évole quiso bromear con el sueldo que entonces tendría el spin-doctor en el diario catalán. «Parecido a usted», le replicó Redondo. «Yo si quiere se lo digo aquí y ahora, si usted me lo dice, yo la diría, pero usted no se atreve a decir su cifra», le retó el conductor de ‘Lo de Évole’.

Pero Redondo acabaría reculando y acabó pidiendo al programa que borrara su comentario sobre laSexta. «Lo de laSexta… en fin. Córtalo, ¿eh?».

«¿Está al caer?«, quiso saber más Évole, quizás teniendo alguna información de antemano. «¿Va a estar en La Sexta?», insistió al no obtener respuesta. «Córtalo», le volvió a pedir Redondo. Évole se negó:

«No voy a cortar nada de esto, Iván Redondo»

Un desdibujado Iván Redondo cava su tumba ante Évole: no quiso ser ministro porque ‘se le murió el perrillo’

Quiso ganar la batalla del relato.

Iván Redondo, el que era considerado por afines y prensa de la izquierda como una especie de ‘semidios’ tras la moción de censura que ideó para ayudar a Pedro Sánchez a llegar a La Moncloa, quiso convencer, no sólo a Jordi Évole, sino a los espectadores de su programa, que a él nadie le echó del Gobierno, sino que dimitió por voluntad propia.

«Tuve tres momentos donde me pude ir, pero no se dieron las circunstancias. Me ha venido muy bien parar, celebro haberlo hecho».

Évole no le compraba el discurso: «¿Cuándo supo que se iba?«. Redondo insistía: «Lo comuniqué yo. El presidente quería que me quedara, y me ofreció buscar el encaje». El periodista catalán fue directo, visibilizando que no se creía nada de lo que le decía: «¿Le ofrecieron un ministerio?». Su entrevistado encantado: «Sí, pero me cuesta dar ese salto en el que te conviertes en político. Pero me lo planteó el presidente, los que tienen perro lo pueden entender, murió mi perrillo Currillo con casi 14 años y fue justo en esas fechas cuando el presidente me lo ofreció. Yo no he llorado tanto en mi vida. Era un momento muy importante para mi».