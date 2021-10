Un desdibujado Iván Redondo cava su tumba ante Évole: no quiso ser ministro porque ‘se le murió el perrillo’

Quiso ganar la batalla del relato.

Iván Redondo, el que era considerado por afines y prensa de la izquierda como una especie de ‘semidios’ tras la moción de censura que ideó para ayudar a Pedro Sánchez a llegar a La Moncloa, quiso convencer, no sólo a Jordi Évole, sino a los espectadores de su programa, que a él nadie le echó del Gobierno, sino que dimitió por voluntad propia.

«Tuve tres momentos donde me pude ir, pero no se dieron las circunstancias. Me ha venido muy bien parar, celebro haberlo hecho».

Évole no le compraba el discurso: «¿Cuándo supo que se iba?«. Redondo insistía: «Lo comuniqué yo. El presidente quería que me quedara, y me ofreció buscar el encaje». El periodista catalán fue directo, visibilizando que no se creía nada de lo que le decía: «¿Le ofrecieron un ministerio?». Su entrevistado encantado: «Sí, pero me cuesta dar ese salto en el que te conviertes en político. Pero me lo planteó el presidente, los que tienen perro lo pueden entender, murió mi perrillo Currillo con casi 14 años y fue justo en esas fechas cuando el presidente me lo ofreció. Yo no he llorado tanto en mi vida. Era un momento muy importante para mi».

«No volveré a trabajar con el PP»

El ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez, que en el pasado trabajó con el PP (García Albiol y Monago) antes de aceptar la oferta de Sánchez, ha asegurado que no volverá a trabajar con los populares.

En otro momento de la entrevista, Redondo contó que Sánchez y él «hemos dormido muy bien con Pablo Iglesias en el Gobierno», en referencia a las polémicas declaraciones del socialista en su momento cuando aseguró que él no podría dormir tranquilo si pactaba con Unidas Podemos su entrada al Gobierno.