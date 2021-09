¿Qué estará tramando Iván Redondo? El gurú de Sánchez reaparece en público tras dos meses de silencio

«Piensa mal y acertarás».

Así reza un viejo dicho español que puede aplicarse a la perfección a la ‘resurrección’ de Iván Redondo.

El exasesor áulico de Pedro Sánchez, defenestrado un 10 de julio de 2021, vuelve a la escena pública tras dos meses de silencio y ya hay quien piensa que algo está tramando.

Fue el 18 de septiembre de 2021 en un acto en Ordizia (Guipúzcoa) con motivo de su nombramiento como Cofrade de honor del Queso Idiazabal.

Redondo se mostró no solo cortés con quien fue hasta hace dos meses su cliente más importante, sino que incluso aseguró estar a disposición del inquilino de La Moncloa:

Mi intención no es volver a la política en este momento, pero sí que estoy al servicio del presidente, con quien siempre estoy en contacto. Siempre hemos tenido una relación especial que mantenemos y cuidamos.

El exasesor dice que si salió de La Moncloa fue por propia voluntad:

Reconoce que todos estos años relacionados con la política han sido intensos y reconfortantes tanto para él como para sus asesorados

Yo le he dado mucho a la política y la política me ha dado mucho. Aún me quedan unas cuantas batallas y muchas etapas que se conocerán las próximas semanas.