Ayuso desmiente al lado de Fererras a la sindicalista que le ataca con los bulos de Más Madrid

Contundente.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha desmontado en directo una de las falacias que impulsa MásMadrid para atacarla ante la falta de argumentos.

Ayuso ha rebatido a una médico sindicalista que había aparecido previamente en las pantallas del programa Al Rojo Vivo de laSexta, al tiempo que le ha respondido al presentador Antonio García Ferreras.

Ana Giménez, médica e integrante del sindicato Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), arremetió contra la presidenta del Partido Popular en la región al explicar un ejemplo que se ajusta al relato de la izquierda.

″¿Yo voy a urgencias porque tengo un dolor abdominal y una pantalla qué hace conmigo? ¿Le digo que me duele aquí (se toca la zona del abdomen) y me lo señalo? ¿Quién me toca? ¿Quién me valora, la enfermera y me lo dice? No me pueden valorar por una pantalla, no tiene sentido”, afirmó.

Por su parte, Ayuso, que hizo una atrevida participación en un programa donde siempre le atacan, salió al paso de este argumentario al aseverar que la telemedicina “no está sustituyendo a ningún profesional, solo los está acompañando”.

También ha recordado que estos centros Puntos de Atención Continuada (PAC) están para atender casos no complejos que “en la mayoría de los casos las cuestiones no revisten apenas de una pequeña enfermería”. Detalla que no son hospitales ni están para atender urgencias, por lo que es entendible que un médico de referencia pueda atender de forma telemática.

Rebate que con las teleconsultas no se tratará algo complejo, como podría ser un ictus. “No se trata de hacer esa explicación maniquea”, ha atizado en referencia al argumentario de MásMadrid y que repiten las terminales mediáticas de la izquierda.

🔴 ¿Y si va alguien con un ictus o un infarto a las Urgencias extrahospitalarias? Ayuso: "No se va a estos centros para esto. Estos centros son para cuestiones de poca complejidad" #AyusoARV ▶ https://t.co/dhGWPawLhU pic.twitter.com/iFHITGzEAG — AlRojoVivo (@DebatAlRojoVivo) November 10, 2022

Señala que estos centros están para acercar la Sanidad a los ciudadanos que presentan dolencias simples o alguna duda con su salud. Incide que previo a la pandemia, cuando cerraron los PAC, ya contaban con un médico y un enfermero. Detalla que solo habrá teleconsultas en 34 de los 80 centros, y que es una medida para paliar el déficit de médicos que existe en todo el país. «»Tal y como está la sanidad, que es un problema de todos, no creo que por 34 médicos tengamos que ir a dos huelgas, un boicot y una manifestación».

Estos centros no contarán con un médico presencial, solo con dos enfermeras. “Estamos hablando de dotarle de una conexión con un médico para que le diga a ese enfermero qué hacer”. Ayuso ha explicado que en estos casos, el médico supervisará la revisión del enfermero y en caso de que no lo pueda atender, lo derivará a otro centro al momento.

Por último, ha resaltado el papel en negativo del sindicato al que pertenece la médico que le criticó en Al Rojo Vivo. «La intención de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS) ha sido en todo momento reventar la negociación (…) esto no es una cuestión solo sanitaria: si están cerrados, como ocurre en otras comunidades, no pasa nada, pero si quieres abrir, protesta; si quieres abrir de más, protesta; si quieres dar horas extraordinarias, protesta».