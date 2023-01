El demoledor vídeo de Pérez-Reverte explicando por qué es “patético” intentar integrar a los musulmanes radicales

Arturo Pérez-Reverte fue contundente al explicar por qué resultar “patético” intentar que se integren a Occidente los musulmanes radicales.

A partir del atentado terrorista en Algeciras, la opinión pública vuelve a poner en el centro del debate si realmente es viable la convivencia con los fanáticos religiosos y la migración ilegal. Un punto que abordó el reconocido escritor en su entrevista en ‘El Hormiguero’ de octubre de 2021.

Ante Pablo Motos, Pérez-Reverte lanzó un rotundo mensaje que ahora se vuelve viral en las redes sociales:

«Si ahora tenemos que ser filántropos da igual que seamos analfabetos pero importaremos nuestra filantropía. Si un hombre le pega en Afganistán a su mujer lo hace por razones históricas y nosotros creemos que podemos convencer al afgano de que no pegue a su mujer diciéndole que es un machista. ¿Por qué el rechazo a Occidente?… porque exportar esa filantropía es imposible, me di cuenta en la Guerra del Golfo”.

A lo que agregó: “Hemos creado una religión hecha de virtudes que creemos exportable. No vamos a conseguir que los árabes sean demócratas, si ellos no lo quieren cambiar desde dentro no lo vamos a cambiar desde fuera».

El reconocido escritor sentenció que “es patético ver esos esfuerzos de que somos la virtud universal exportable, cuando en realidad no nos valdría ni para nosotros mismos”.

Santiago Abascal, líder de VOX, también indicó en sus redes sociales que “no podemos tolerar que el islamismo avance en nuestro suelo”, por lo que denunció que actualmente “unos les abren las puertas [al islamismo], otros los financian y el pueblo los sufre”.

Además, recordó que el terrorista “entró ilegalmente en España, tenía una orden de expulsión, estaba vigilado por yihadismo, era okupa”. De ahí que se pregunte: “¿Cuántos habrá como él en España? Las mafias de tráfico de personas y los políticos que les abren las fronteras y los riegan a subvenciones no pueden ocultar su responsabilidad”.

El ataque del terror

Un marroquí de unos 30 años acabó salvajemente este 25 de enero de 2023 con la vida de Diego Valencia, un sacristán en la localidad gaditana de Algeciras y herir a otro, Antonio Rodríguez.

Según testigos del suceso, el autor de los hechos entró primero por la parroquia de San Isidro, donde apuñaló al párroco.

A renglón seguido se desplazó pasadas las 19 horas hasta la iglesia de La Palma gritando y armado con un machete de grandes dimensiones justo cuando se estaba celebrando la eucaristía.

El criminal recorrió el templo al grito de ¡Alá! y posteriormente comenzó a arrojar al suelo todo aquello que se encontró a su paso: cruces, imágenes y velas hasta subir al altar.

Varios testigos también coincidieron en destacar que el magrebí llevaba un rosario islámico y vestía una chilaba.

Pese a que el religioso instó al marroquí a que cesara en su acción y abandonase el templo, este se negó y se enfrentó a dos mujeres que estaban en el interior.

Al intentar mediar el párroco, el asesino se ensañó con él hasta dejarle sin vida.

Según avanza el Ministerio del Interior, el atacante ya ha sido detenido y se encuentra bajo custodia de la Policía Nacional.

La Audiencia Nacional ya ha abierto una investigación por este ataque que las fuentes califican como terrorista.