Los 3 minutos de Carlos Alsina en ‘El Hormiguero’ que no debes perderte: ‘Sánchez KO’

El repaso que le pega a Pedro Sánchez es colosal.

Carlos Alsina, director de ‘Más de uno’ (Onda Cero), acudió en la noche del 13 de febrero de 2023 a ‘El Hormiguero’ (Antena 3) para ser entrevistado por Pablo Motos.

Ambos periodistas les une, amén de trabajar para el mismo grupo mediático, Atresmedia, el hecho de que Pedro Sánchez hace tiempo que haya optado por rehuir las entrevistas tanto en la radio como en el plató televisivo de esos medios sitos en San Sebastián de los Reyes (Madrid).

Para Alsina no es normal que todo un presidente del Gobierno de España opte por alejarse de los medios o, peor aún, tener solo uno o dos medios a los que conceder entrevistas:

Veo una anomalía que el presidente del gobierno de mi país solo haya hecho entrevistas en la radio en una cadena y en un programa concreto. Y eso lo he comentado precisamente con Àngels Barceló, que no es culpa suya, si el presidente viniera a mi programa, no me quejaría. Pero no es ya que no venga conmigo, es que no acude a ninguna cadena en España.