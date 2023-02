Colosal tortazo de García-Margallo a Zaida Cantera (PSOE) en directo: «¡Eres una ordinaria!»

José Manuel García-Margallo le metió un colosal tortazo a Zaida Cantera en directo.

En la emisión del programa ‘Todo es Mentira’ del 17 de febrero, el exministro de Asuntos Exteriores y la diputada del PSOE empezaron a elevar el tono mientras debatían sobre la manifestación por la Sanidad pública en la Comunidad de Madrid.

Mientras la socialista buscaba politizar la Sanidad para cargar contra Isabel Díaz Ayuso, el ‘popular’ le desmontaba sus argumento con los datos del Ministerio de Sanidad en la mano.

Al escuchar cómo los informes del propio Gobierno reconocen que la sanidad madrileña es una de las mejores de España, Cantera comenzó a tildarlos de falsos para evitar que se realizara una comparativa entre autonomías que evidentemente perjudica a las que están en manos de los socialistas.

Sin embargo, García-Margallo se mantuvo firme: “A ti te dieron los apuntes de Madrid y yo tengo los de toda España”, le troleaba dejándole caer que seguía el guion marcado por Moncloa.

Al ver cómo tambaleaba la campaña de la izquierda y extrema izquierda contra Ayuso, la diputada del PSOE interrumpía sin cesar al exministro y le pedía centrar el debate en la Comunidad de Madrid. Un reto que aceptó el ‘popular’ dejándola de piedra: “Hablamos de lo que tú quieras, pero déjame hablar”.

Para inclinar la balanza a favor de la izquierda, Marta Flich dio paso en directo a Roberto Sotomayor, candidato de Podemos, quien se sumó a Cantera para contar casos personales y puntuales del presunto mal funcionamiento de la sanidad madrileña.

Una fórmula que les salió mal cuando García-Margallo fue contundente: “Yo no quiero anécdotas, sino datos…”. Un varapalo que puso muy nerviosa a la diputada socialista, que fue elevando el tono, interrumpiendo sin cesar y tildando de falso cualquier argumento del ‘popular’.

Con la experiencia que le caracteriza, el exministro aprovechó que su ‘contrincante’ iba perdiendo los papeles para mandarla a la lona al abordar el tema de la Ley del ‘sólo sí es sí’.

¿El motivo?, que la diputada del PSOE insistía en asegurar que era imposible conocer el impacto que tendría la polémica normativa de Irene Montero, mientras que el ‘popular’ le recordó que existen numerosos informes que advertían y que hasta está en el diario de sesiones del Congreso, ya que la diputada Marta González también anunció lo que pasaría si se votaba a favor de la polémica normativa.

Al ver cómo Cantera había perdido completamente el control, le ofreció un gracioso acuerdo: “No, quien está mintiendo eres tú. Mira, voy a hacer un pacto. No cuento más verdades sobre vosotros si tú no cuentas más mentiras sobre nosotros».



La broma sentó mal a Cantera, que contraatacaba con interrupciones más violentas y con un tono más tenso al acusar de “mentiroso” a García-Margallo. Una osadía que hizo que el ‘popular’ le diera un repaso en directo: «Lo primero, no me vuelvas a interrumpir….¡que eres muy ordinaria!”.

Un ‘zasca’ que generó una gran polémica en el plató de ‘Cuatro’. Si bien Flich buscó que se disculpase, el exministro no retiró sus palabras y las ratificó: “Eres muy ordinaria, yo no te he acusado de mentir. Di que hago economías con la verdad, que es mucho más elegante”.