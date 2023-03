Risto intenta vincular al PP con las fiestas de ‘Tito Berni’ y el ‘Mediador’ lo chafa en directo

Marco Antonio Navarro Tacoronte echó por tierra los planes de la izquierda de vincular al PP con el ‘Caso Mediador’.

En su intervención en el programa ‘Todo es Mentira’ del 1 de marzo, el conocido como el ‘Mediador’ negó rotundamente haber mantenido reuniones con el presidente del PP en Canarias, Manuel Domínguez. Un bulo que se difundió por parte de la izquierda después de malinterpretar las declaraciones de Navarro Tacoronte en Xanadú Radio Tenerife y que el presentador de ‘Cuatro’ dio por validas.

“Si me pone una querella, vamos a sacar a pasear al Ayuntamiento de Los Realejos. Si me pone una querella, me tengo que defender”, indicó en la citada entrevista.

A pesar de que en ningún momento hace referencia a ningún político del Partido Popular, desde los medios ‘progres’ aseguraron que el ‘Mediador’ “amenaza ahora con salpicar al presidente del PP en Canarias”. Un bulo sobre el que le preguntó Risto Mejide durante su entrevista y que llevó a demostrar que los ‘populares’ no estarían vinculados en la gran trama de corrupción.

“Nunca me reuní con el alcalde y el presidente del PP de Canarias”, fue tajante Navarro solo segundos antes de acabar la entrevista. No obstante, prometió ahondar en el tema en una próxima entrevista.

Al observar que no lograba su objetivo de salpicar al PP, Risto observó a Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid, y le soltó: “Te salvaste”. Una frase que dio a entender sus intenciones.

Repaso a Fumanal

Verónica Fumanal intentó echar un salvavidas a los diputados del PSOE asegurando que no cuentan con competencias para ayudar a los empresarios. Sin embargo, Navarro tumbó en solo segundos sus argumentos recordándole que “todo esto ocurrió en plena pandemia y las adjudicaciones durante esos días eran directas, a dedo…”.

A lo que agregó: “El diputado ve un caso puntual que se le presenta y, aunque no firma nada, llama a Canarias y explica cómo se tiene que hacer”. Una frase que silenció a la antigua asesora de Pedro Sánchez.

Además, el ‘Mediador’ dejó claro que mantuvo “al menos cinco comidas con dirigentes socialistas para hablar de trabajo” y que cada una de las noches que pasó en Madrid durante sus negociaciones tuvieron un coste que “osciló entre los 3.000 y 4.000 euros por noche”.

Lejos de asegurar que está tirando de la manta por haberse quedado solo, Navarro indica que tomó la decisión de sacar todo a la luz el día que vio a ‘Tito Berni’ “saliendo del juzgado, riéndose y diciendo que tiene la conciencia limpia”.