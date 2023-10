Josep Pedrerol sacude a Samanta Villar en ‘Espejo Público’ por su dislate feminista: “El populismo tuyo no me interesa»

Josep Pedrerol sacudió en directo a Samanta Villar.

Durante el debate en el programa ‘Espejo Público’, la periodista defendió la equiparación salarial entre los jugadores y jugadoras de fútbol profesional en España en el marco del anuncio de que España será una de las sedes del Mundial de 2030.

Sin embargo, el presentador de ‘El Chiringuito’ recordó que habrá que hacer “cada cosa en su lugar y en su momento”, por lo que lanzó una anécdota personal para demostrar que sí existe una evolución en la inclusión de las mujeres en el fútbol.

«Yo cuando era un chaval y salía del colegio íbamos a jugar un partido a una zona donde había un vigilante. Había una chica que quería jugar con nosotros, pero el vigilante le prohibía jugar. Hemos evolucionado desde entonces. En aquella época en el fútbol estaba mal visto que la mujer jugase», recordó.

Para demostrar que no existe machismo en la diferencia salarial, Pedrerol también puso sobre la mesa las declaraciones del tenista Rafa Nadal en la que dijo que tampoco le extrañaba que las mujeres modelos ganaran más que los hombres porque generaban más ingresos. «Esto es la ley de la oferta y la demanda», puso énfasis.

“Pero vamos a ver, que las jugadoras están pidiendo profesionalizarse con 30.000 euros al año y se lo están denegando”, insistía Villar. Un argumento que no convenció al presentador, quien le recordó que la mejora salarial de las jugadoras no llevará a que llenen los estadios. «A lo mejor con el tiempo», precisó.

Al ver cómo se derrumbaban sus argumentos, Villar comenzó a elevar el tono para culpar a las faltas de condiciones idóneas el poco atractivo que, a día de hoy, genera el fútbol femenino en España. Sin embargo, Pedrerol fue tajante: “¡A mí ese debate populista no me interesa!… a mí el populismo tuyo, no me interesa”.

“A mí el populismo tuyo aún menos”, intentó defenderse la periodista, quien volvía al fallido argumento de que las jugadoras de fútbol no pueden llenar los estadios debido a su remuneración. A lo que el presentador de ‘El Chiringuito’ mostró su máximo rechazo: “Este debate no es serio, es que no es serio. Vamos a tener un debate serio para la gente que nos ve, por favor”.

«Todos defendemos que hay que mejorar el fútbol femenino, pero lo tuyo me parece una broma», recalcó Pedrerol.