Carlos Cuesta revela el escándalo del Gobierno PSOE al filtrar los datos de la pareja de Ayuso: “Es el caso María Jesús Montero”

Son muy torpes en el Gobierno en el arte de enfangar a la oposición para tapar los escándalos propios.

El intento de Pedro Sánchez y su Ejecutivo por desviar la atención del caso PSOE propagando datos de una inspección fiscal a la actual pareja de Isabel Díaz Ayuso, puede acabar muy mal para los socialistas.

Tal y cómo denunciaba Carlos Cuesta, director adjunto del Grupo Libertad Digital, en el programa ‘120 minutos’ (Telemadrid) la filtración de datos por parte de María Jesús Montero cuatro horas antes de la publicación de la noticia sobre la pareja de Ayuso huele que apesta para los socialistas y es que, la ministra de Hacienda podría haber cometido un delito de revelación de secretos:

“A mí me llama poderosísimamente la atención que el momento de la filtración de los datos, y quiero remarcar una cosa, artículo 95, ley general tributaria, está prohibido filtrar datos fiscales. Es más, la agencia tributaria está obligada a trasladar la información que pueda tener relevancia penal con respecto a esa filtración. La filtración, 5 de la tarde, quien la patrocinaba abiertamente, incluso anticipando cosas que iban a ser publicadas después, era nuestra vicepresidenta y ministra de Hacienda María Jesús Montero, que daba datos todavía no conocidos sobre esa investigación fiscal, petición de sanción, elevación a la fiscalía. O sea, según la ley general tributaria, repito, artículo 95 tienen que depurarse responsabilidades penales de quien haya filtrado esa información”.

Ese filtrado de información, con exhibición pública, vino por parte de la vicepresidenta primera del Gobierno. Por lo que, en caso de cometerse algún delito, ese sería el de María Jesús Montero.

Explicó el periodista que, Montero “no podía dar esos datos”, “es una auténtica barbaridad”, señalaba.

Caso contrario ocurre con el caso Koldo-Ábalos-PSOE, que lo hemos conocido porque se ha abierto el sumario, relató Cuesta.

En cambio, la información sobre la pareja de Ayuso se ha conocido porque “alguien” ha decidido que “uno de las un millón y medio de inspecciones fiscales” que se realizan por año, “una con nombres y apellidos”, que era el de que no era ni tan siquiera pareja en aquel momento de Ayuso, “lo han filtrado”.

Cuando, la ley general tributaria exige que sea absolutamente secreta esa información, recalcó el periodista y denunció cómo no solamente se ha filtrado, “sino que al día siguiente tenías a todo un Gobierno y a toda una oposición regional centrados en la crítica con respecto a datos que algunos de ellos se desconocían sobre esa investigación”.

“Es decir, no es que se haya filtrado periodísticamente, es que se ha filtrado políticamente. ¿Y quién era el ariete de eso? María Jesús Montero. Oye, justo la persona que debería estar dando explicaciones en estos momentos de por qué no pidió los 679 millones de euros del caso ERE, que tenía por delegación. Y justo la persona que tendría que estar dando explicaciones de cómo ha habido filtraciones justo después de que un informe de la agencia tributaria, julio de 2022, dijera que había que seguir y narrar todas las peripecias entre Globalia, donde tenía contactos y relaciones Begoña Gómez, con Soluciones de Gestión, la trama de Koldo. Y justo en ese momento se produce un chivatazo. Y esa misma persona es la que está hoy acusando. Es decir, yo aquí no es que no vea caso Ayuso, ni caso Alberto, yo veo el caso María Jesús Montero”.