Vicente Vallés caza al vuelo cómo María Jesús Montero está detrás de la filtración sobre el novio de Ayuso

¿Está la ministra de Hacienda detrás de la filtración a los medios de comunicación del presunto fraude fiscal cometido por el ahora novio de Isabel Díaz Ayuso?

Vicente Vallés, en su informativo de Antena 3 Noticias del 13 de marzo de 2024, cazó a María Jesús Montero en una mentira flagrante y dejando claro cómo ella pudo estar detrás de la revelación:

A renglón seguido puso las declaraciones de la también vicepresidenta primera del Gobierno Sánchez:

Vallés subrayó que:

Esta declaración sería una más de las muchas que se han hecho en estos días y no tendría nada de particular si no fuera porque la ministra dijo que había leído en los medios eso de que Ayuso vive en un piso pagado con un fraude a la Hacienda Pública y por las mascarillas. Y es sorprendente porque la ministra pronunció esas palabras a las cinco y media de la tarde. Y la noticia que ella dice que leyó en los medios no se publicó por esos medios hasta pasadas las nueve y media de la noche, cuatro horas después.