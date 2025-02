¡Maldita hemeroteca! Las burlas de Risto a Ketty Garat por sacar la basura de Ábalos ahora se vuelven contra el publicista

Es lo que tiene la hemeroteca.

Igual que el famoso coche que Norman Bates hunde en la primera parte de ‘Psicosis‘ para intentar eliminar la prueba de su crimen, al final la verdad acaba saliendo a la superficie.

Y eso es lo que le ha sucedido a Risto Mejide, presentador de ‘Todo es Mentira‘ (Cuatro) cuando quiso poner en solfa las informaciones sacadas por Ketty Garat en ‘The Objective‘ sobre José Luis Ábalos cuando este tenía el cargo de ministro de Transportes.

Las noticias sobre el hombre fuerte del PSOE de Pedro Sánchez se fueron sucediendo de manera vertiginosa a partir de la segunda mitad de 2021 y dejaron al aún entonces secretario de Organización de Ferraz en el disparadero.

Sin embargo, el publicista decidió dar la cara por Ábalos y burlarse de los ‘scoops’ periodísticos del medio dirigido por Álvaro Nieto.

Ahora, con todo un extitular de Transportes enfangado judicialmente, con el pasaporte retirado y con la obligación de tener que comparecer cada 15 días en el juzgado, ests palabras de Risto Mejide se vuelven, literalmente, en su contra:

Te parecerá impropio. Seguramente te hubiera gustado más que nos inventáramos noticias sobre ti. Pero eso lo dejamos a medios como el tuyo. Un beso, Ketty Garat. Te queremos. Y por favor, no dejes de hacer estas entregas que nos están dando la vida. Desde que lo haces, aparte de que este programa ha subido bastante en audiencia, estamos pensando en enviarte… de hecho lo vamos a hacer. Mira, lo he propuesto en la reunión de hoy. Vamos a enviarle a Ketty Garat, por todo su trabajo, improbo trabajo que está haciendo con todas esas insinuaciones no probadas, una cesta de Navidad con restos de todo.