El coronel Pedro Baños apunta a laSexta como instigadora de la agresión contra él en Barcelona

El coronel Pedro Baños compareció en el programa ‘Horizonte’ (Cuatro) después de emitir una denuncia por agresión mientras firmaba libros en Barcelona, con motivo de la festividad de San Jorge.

Para este experto en geopolítica y estrategia, lo sucedido en Barcelona es consecuencia de una campaña sistemática de ataque desde hace más de dos años. Primero fue en las redes sociales y poco a poco se ha llevado al plano físico.

Sí, efectivamente, que las opiniones que tenemos, no solamente yo, otra serie de personas, que tenemos una visión objetiva de todo lo que está pasando. Hay muchísima autocensura. Mira, te puedo decir que, por ejemplo, en Italia, estoy siguiendo un canal que suele llevar a tenientes generales, a generales de tres estrellas, que han tenido los puestos más importantes en las Fuerzas Armadas italianas, y hablan con una libertad que yo aquí en España no he oído hablar a nadie. A nadie. Aquí hay mucho miedo a hablar, coronel, por mucho miedo, porque tú ya sabes, enseguida te catalogan, eres un racista, eres un xenófobo, eres un no sé cuánto, te cuelgan a un sambenito. Y parte la tienen algunos medios de comunicación.