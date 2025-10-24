Elisa Vigil deja rabiando a la sanchista Sarah Santaolalla: «Si te escuece, date crema Nivea»

El zasca debe haberse escuchado hasta en Ganímedes.

La socialista y gritona Sarah Santaolalla volvió a llevarse un revolcón mediático más.

Fue en el programa ‘En Boca de Todos‘ (Cuatro) por cortesía de Elisa Vigil, diputada del PP en la Asamblea de Madrid.

Todo vino a colación de la declaración judicial de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, filtrada ahora a los medios y que la izquierda está usando como arma arrojadiza contra la propia dirigente madrileña.

La parlamentaria autonómica, que ya tuvo que escuchar los ataques de Santaolalla, hizo una encendida defensa de Rodríguez:

Miguel Ángel Rodríguez no mintió, él hizo una suposición. Espero que Sarah sea respetuosa y escuche a los demás incluso si somos mujeres feministas, del PP y rubias.

Eli Vigil, que tiene paciencia, intenta educar a Sarah Santaollla, a ver si aprende a escuchar y a dejar hablar.

Pobre Eli, era mejor que intentaras hacer las doce tareas de Hércules. Lo lograría. En el desierto no se puede sembrar, en el cerebro de Sarah tampoco… pic.twitter.com/0iaIUrAuxA — Jose Libertad Ley (@hispaniaenlucha) October 22, 2025

Santaolalla, como si la hubieran pinchado con un tridente, saltó como una posesa:

¿Pero qué estás diciendo? Qué forma más rancia. Esta señora me está llamando machista ahora. En tu partido me han llamado prostituta de Sánchez y tú no decías nada.

Y ahí vino la estocada final de Elisa Vigil.

La diputada del PP se dio cuenta de que había hecho sangre y no dejó pasar la oportunidad de cebarse por entero con Sarah Santaolalla:

Parece que te ha escocido… crema Nivea, crema Nivea.

Ese mismo día, la pareja de Javier Ruiz también recibió otro sopapo de campeonato.

En esta ocasión, por cortesía de la siempre brillante Teresa Gómez (‘The Objective’).

Todo comenzó cuando la deslenguada Santaolalla calificó de panfleto al digital en el que trabaja la periodista y afirmase que el pasado fin de semana habían publicado informaciones falsas. Gómez no se calló:

Es alucinante que nos llamen panfleto. Me parece vergonzoso que haya comisarios políticos en las tertulias criticando a periodistas.

En mitad de la réplica de la periodista, se produjo un rifirrafe porque la socialista no paraba de interrumpirla.

Teresa Gómez: «Ya hemos investigado y demostrado mucho. A día de hoy, Santos Cerdán está en prisión provisional cuando nos había amenazado por las informaciones publicadas. Estoy muy harta de que gente que no es periodista…».

Sarah Santaolalla: «Los analistas políticos».

T.G.: «Bueno, analista político…»

S.S.: «Claro, los que hemos estudiado un poco más».

T.G.: «¿Qué has estudiado tú?»

S.S.: «Un poco más que tú».

T.G.: «Sí, claro».

S.S.: «Pero es que, además, no todo es periodismo».

T.G.: «No me hagas hablar, Sara…».