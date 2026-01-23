Otro escándalo salpica a Óscar Puente: El ministro de Transportes gastó de forma opaca más de 100.000 euros en metálico en sus dos primeros años en el cargo

De Puente a Puente y tira porque se le lleva la corriente.

Pero la de la corrupción.

Según una investigación ofrecida en exclusiva por Antonio Naranjo en el programa ‘El Análisis. Diario de la Noche‘ (Telemadrid), el ministro de Transportes, en sus dos primeros años en el cargo habría gastado más de 100.000 euros en metálico sin que en muchas ocasiones se supiera a qué fin iban destinadas las cantidades.

Esta investigación señala que Oscar Puente ha pagado en efectivo, atención, más de 100.000 euros en tan solo dos años, anticipos de la caja fija que el ministro autoriza y firma, tal y como regula la normativa para gastos imprevistos o de cuantías muy pequeñas.

Oscar Puente, como titular del Ministerio de Transportes, es el único que puede autorizar la salida de ese dinero, incluso algo más allá, la propia creación de la caja. Pero, ¿en qué se ha gastado esos 100.000 euros en efectivo? La investigación llevada a cabo por el programa de Telemadrid, después de haber consultado documentos oficiales, asegura que no hay rastro de ese dinero.

Las sospechas de irregularidades con los famosos sobres del PSOE toman forma hoy más que nunca y vuelve a quedar una pregunta en el aire, ¿cómo es posible que Oscar Puente haya retirado 100.000 euros en metálico en solo dos años? ¿En qué se gasta el ministro estas elevadas sumas de dinero?

🔴🔴TREMENDO la #exclusiva de @analisisDN: Óscar Puente ha pagado en efectivo más de 100.000 euros de dinero público en dos años y en los documentos oficiales NO hay rastro del dinero pic.twitter.com/lZTrCFTJLX — Pedro Pineda Celis (@pedropcelis) January 22, 2026

Desde el propio Gobierno se dice que ños jefes ministeriales podrán autorizar la existencia de cantidades en efectivo para atender necesidades imprevistas y gastos de menor cuantía.

Sin embargo, el espacio de Antonio Naranjo ha accedido a documentación exclusiva que señala concretamente al Ministerio de Transportes y a Oscar Puente y queda probado que hay más de 100.000 euros en efectivo de dinero público del que no hay detalle ni destinatarios.

Un documento oficial firmado por la directora general de Inspección del propio ministerio que reconoce que Oscar Puente ha retirado, solo en 2023 y 2024, 100.000 euros para viajes y atenciones protocolarias del que no hay rastro. El ministerio asegura que no se puede identificar el destino del dinero.

Sin embargo, Puente es el único autorizado para aprobarlo. Por si fuera poco, esta documentación exclusiva muestra que Puente usa dinero de la caja pública para pagar multas del chófer de un alto cargo del ministerio.

Son documentos oficiales que muestran la salida de dinero en metálico del ministerio de Oscar Puente hacia un destino desconocido y ante un efectivo del que no hay rastro.