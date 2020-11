Pedro Sánchez presume de leer «literatura esperpéntica» y las redes lo sepultan: «Como tu tesis»

Pedro Sánchez ha recibido a XL Semanal, el suplemento dominical del grupo Vocento, para hablar de literatura y participar «en la macroencuesta literaria junto a otras 130 personalidades».

El presidente de Gobierno sorprendía con este titular: «Me gusta la literatura esperpéntica». En redes sociales no pasaba desapercibida su afirmación: «Como tu tesis».

Como no podía ser de otra manera para un amante del esperpento como él, el dirigente socialista dice que cenaría con «Valle-Inclán».

Me encanta su literatura, tanto la modernista como la esperpéntica, y me gustaría hablar de ella. Pero es que, además, era un personaje excéntrico y con una visión política complejísima. Le preguntaría a Valle-Inclán por el carlismo

Todo ello coronado con una portada en papel al más puro estilo norcoreano.

En redes, lo de siempre. Los ‘grupies’ encantados con el reportaje y el resto compitiendo en ingenio para desacreditar al socialista literato:

Ay, parfavaaaar, todos sabemos que tú no has leído ni un Mortadelo.

Que a mí también me gusta la literatura esperpéntica pero no soy la presidenta de un gobierno en una crisis sanitaria y económica (en la que mueren y se arruinan personas con nombre y apellidos) diciendo que me gusta la literatura alejada de la realidad. No sé🤷🏻‍♀️ @sanchezcastejon

