Un gay ‘drag queen’ defiende a Abascal y a VOX y revienta a PSOE y Podemos

Es alicantino, de Villena, ha ganado varios concursos como drag queen, profesionalmente trabaja en el mundo de la cosmética y ahora se ha convertido en una musa de VOX, gracias a un combativo canal en YouTube en el que desmonta las patrañas de la izquierda en cuanto al supuesto odio de la derecha al colectivo gay.

Su nombre artístico, Madame Perlán, el del DNI es más común: Javier Bravo, y ‘bravas’ ha puesto a las huestes de PSOE y Podemos por sus extravagantes pero contundentes razones y argumentos para desmontar esa suerte de superioridad moral de la izquierda (que monopoliza los colectivos LGTBi) en relación a los homosexuales.

Javier Bravo, que además de transformista es gay, tuvo un parón profesional –como gran mayoría de los españoles- a raíz del salvaje confinamiento en España por la pandemia de la Covid-19 y decidía entonces ‘transformar’ su canal de vídeo en una plataforma de protesta contra el Gobierno de Pedro Sánchez, por el abandono al que han condenado al mundo del espectáculo… críticas contra el Ejecutivo o Pablo Iglesias que poco a poco se fueron viralizando hasta que llegaba el impulso especial…

Madame Perlán, a quien siempre le ha gustado la política, se ha convertido en una ‘musa’ de VOX gracias a que la diputada Macarena Olona ha dado visibilidad a sus redes. Todo por una petición realizada en un tuit a la diputada del partido de Santiago Abascal:

“Hola Macarena, soy Madame In Spain Youtuber. Votante de Vox y con el propósito en mi canal de desmentir las falacias que se vierten sobre Vox en temas como homosexualidad etc.. Si fuera posible me gustaría conectar en Streamy para reforzar esta lucha. Un saludo”.

La petición rápidamente encontraba respuesta por parte de Olona: “Será un placer”, decía la parlamentaria que de esta manera contribuía a hacer viral a este peculiar simpatizante de VOX. Las redes ahora esperan con ansia que se produzca tan esperada y singular charla entre ambos.

De momento, para abrir boca, les dejamos algunas de las frases que Madame Perlán lanza a sus seguidores en las redes sociales “Estoy harta de que la gente me pregunte con estupor y perdiendo el respeto, que por qué soy gay, drag queen y encima voto a VOX. ¡Pues chica!, porque pienso con la cabeza y no me dejo influenciar por todos los medios y los políticos falsos que tenemos. Me leo las propuestas de VOX y me representa en un 80%”.

“Cuando no estaba tan demonizado VOX, escuché un discurso de Ortega Smith. Muy contundente, porque cuando habla Ortega Smith lo hace con una contundencia y claridad que me encanta. Me llamó la atención, empecé a investigar, vi que corroboraba la manera que creo yo que se tiene que sacar un país adelante y lo voté, sin más. Yo no siento que sea tan terrible ni extrema derecha. Eso os lo habéis sacado de la chistera”, dice en un vídeo en el que se queja de las críticas que recibe por ser gay y de derechas.