No todo vale en las redes sociales de guardia civil

Hablar con la boca llena es feo, pero hablar con la cabeza vacía es peor…. la modernización según entiende la Directora General –«María la Portuguesa»–, con lo que se permite en las redes sociales perjudica la imagen y el trabajo de miles de Guardias Civiles.

Unión de Guardias Civiles UnionGC muestra su preocupación sobre el difícil equilibrio entre la promoción y normalización de la Guardia Civil en redes sociales, y la dignidad y decoro exigible a todo miembro del Cuerpo, incluidos perfiles oficiales. Libertad si, pero con respeto.

En las últimas fechas hemos visto varias redes sociales como Tik Tok, e Instagram, inundadas de opiniones a favor y en contra del uso del uniforme de la Guardia Civil en perfiles particulares y oficiales, que fuera de seguir el rigor y seriedad habitual, muestran un tono lúdico, desenfadado y en ocasiones no muy decoroso.

Hasta la fecha, los perfiles oficiales de la Guardia Civil solo hacían uso de la imagen del Cuerpo, para mostrar estampas del servicio diario o vídeos de operaciones llevadas a cabo por las diversas unidades del Cuerpo, pero la aparición del perfil oficial de la Guardia Civil en Tik Tok ha dado un giro a esta política; desde un video del Teniente Coronel Jefe de la O.R.I.S. que pretendía ser didáctico cantando en playback, hasta el más reciente protagonizado por varios unidades de la Comandancia de Vizcaya, bailando al ritmo de “Jerusalema”, han hecho que aquellos que opinamos que todo tiene un límite, nos alertemos y nos preguntemos si hacer videos bailando, en los que se usan unidades operativas y material que escasea, es digno del Cuerpo policial más respetado.

Desde Unión de Guardias Civiles –UnionGC, asociación profesional firme defensora de la modernización de la Guardia Civil, mostramos nuestra preocupación por la deriva, que este uso impropio de la imagen del Cuerpo, puede causar en el servicio diario de los guardias civiles por toda la geografía nacional, afectando a la seriedad que tiene que presidir toda intervención y al principio de Autoridad en situaciones conflictivas.

Si desde la Dirección General quieren una Guardia Civil más moderna, pueden empezar por dejar de aplicar el Código Penal Militar en situaciones cotidianas, por renovar la destartalada flota de vehículos en los que se hace servicio en muchas unidades, por hacer una reorganización eficaz de la Guardia Civil, por fomentar unas medidas de conciliación que fomenten la permanencia de las mujeres en las unidades operativas, donde son imprescindibles, y porque no, seguir haciendo publicidad de la imagen cotidiana de la Guardia Civil, por que la Guardia Civil, la prestigia la profesionalidad de sus hombres y mujeres, no la imagen distorsionada y lúdica que de ellos se pretende dar.