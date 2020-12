La UniónGC se reúne con el grupo parlamentario popular

La Unión Guardias Civiles solicita un trato decente y unas condiciones de trabajo dignas para un colectivo de las Fuerzas de Seguridad del Estado, calificado como la institución más valorada, entre otras cosas pide que no se aplique a los Guardias Civiles el código penal militar, forma de proceder del estado Español, que fue totalmente rechazada en la sentencia del TEDH, 69966 del año 2001, sentencia que nuevamente condenó a España, que sigue sin ejecutarse a pesar de ser no sólo ilegal, sino, irracional para estos tiempos. No hay interpretación que la mantenga. Ver sentencia escondida en los cajones de un estado donde la democracia reina por su ausencia, y los valores atrapados en la indecencia, Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos clara y contundente: «No al código Penal»

Hoy en el Congreso de los Diputados, se ha celebrado una reunión entre la Unión de Guardias Civiles encabezada por su Secretario General José Varona, — Web UnionGC — y varios diputados del Grupo Parlamentario Popular. A la misma asistieron, Ana Vázquez Blanco, Portavoz de la Comisión de Interior; Víctor Píriz Maya, Portavoz de la Comisión de Presupuestos; y Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu, Portavoz de la Comisión de Defensa. Este encuentro se enmarca dentro de las reuniones que mantiene la UniónGC, de forma periódica con las formaciones políticas, para tratar cuestiones del ámbito asociativo de la Guardia Civil.

La reunión se ha visto precipitada ante la necesidad de Unión de Guardias Civiles — Web UnionGC — de plantear distintas cuestiones de carácter urgente, entre las que se encuentra el borrador de Orden General de incentivos al rendimiento del personal de la Guardia Civil, así como la aplicación del Código Penal Militar.

Como han informado a sus asociados y a la población en general, a través de numerosos comunicados en las últimas semanas, la postura de Unión de Guardias Civiles respecto a este borrador es de absoluto rechazo al mismo, y así lo han expresado en la tarde de hoy al representantes del Grupo Parlamentario del Partido Popular.

Este proyecto no alcanza una digna retribución del personal operativo sometido a turnos, el cual es el que sufre la mayor penosidad dentro de los cometidos de la Guardia Civil, y por si esto fuera poco, trata de menoscabar derechos consolidados relativos al sistema de descansos singularizados y por festivos, afectando a su régimen de concesión y disfrute.

Para la Unión de Guardias Civiles — Web UnionGC — este borrador constituye un claro menosprecio al colectivo profesional de guardias civiles, que para nada tiene que ver con una modificación de los incentivos fruto del proceso de equiparación salarial, y cuyo destino pasa por la vuelta al cajón de donde nunca debió salir.

Aprovechando el encuentro, también pusimos en común posturas referentes a la torticera aplicación del Código Penal Militar en el ámbito de la Guardia Civil, cuestión con la cual los servicios jurídicos de Unión de Guardias Civiles no dejan de luchar. Abogamos porque esta aplicación se ciña exclusivamente al supuesto de desempeño de funciones militares en misiones, y se destierre de una vez por todas su aplicación en el ámbito de nuestras funciones policiales, las cuales son abrumadoramente mayoritarias en la Guardia Civil.

Igualmente expusimos la precaria situación de algunas infraestructuras en la Guardia Civil, y la necesidad de implementar mejoras en su dotación presupuestaria, con una ejecución efectiva de las mismas.

Agradecen como siempre, el buen trato dispensado por los diputados Ana Vázquez Blanco, Víctor Píriz Maya y Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu, los cuales son grandes conocedores de las problemáticas en las que nos enfrentamos desde Unión de Guardias Civiles.