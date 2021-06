Monedero acusa a Ana Rosa Quintana, Eduardo Inda y Bertín Osborne de «facilitar» la violencia machista

Juan Carlos Monedero se suma a los intentos de Podemos y PSOE por politizar la trágica muerte de Olivia en Tenerife.

El cofundador del partido de extrema izquierda ha vinculado el despreciable crimen y los homicidios machistas con los periodistas y medios de comunicación incómodos para sus intereses políticos.

A través de las redes sociales, el exasesor del régimen chavista puso en la ‘diana’ a su “amiga” Ana Rosa Quintana, Eduardo Inda y hasta a Bertín Osborne. Sin olvidar en su ‘lista negra’ a la Cadena COPE y a Antena 3.

“Cada vez que Ana Rosa Quintana, COPE, Eduardo Inda, Antena 3, Bertín Osborne, etc., ha compadreado con VOX hacían más fácil las barbaridades que luego pasan. O la democracia se defiende o la tumban. Ya se tambalea con el asesinato de más y más mujeres y sus hijos”.

Cada vez que @anarosaq , @COPE , @eduardoinda , @antena3com , Bertín, etc. han compadreado con @VOX hacían más fácil las barbaridades que luego pasan. O la democracia se defiende o la tumban. Ya se tambalea con el asesinato de más y más mujeres y sus hijos. https://t.co/ifr18epIdA

En su publicación aprovechó para compartir el artículo de opinión de la tertuliana de Jesús Cintora, Ana Pardo de Vera, titulado “Cómplices de terrorismo machista”, donde apuesta por afirmaciones tan ‘alegres’ como que “quien pacta con VOX es cómplice de la violencia machista”.

Irónicamente, la tertuliana que presume de feminismo fue la misma que no dudó hace unos días en insultar a su ‘hermana’ Rosa Díez, a quien (pese a ser mujer) calificó de “personaje nefasto”.

“Porque ha hecho su carrera política a base de traiciones y de insultos. No solo a los políticos, sino a los ciudadanos y a los periodistas. Es una mujer cuya cuenta de Twitter es pura basura. Lo digo porque además yo he sido víctima de sus campañas de insultos y absoluta depravación. No tiene ningún sentido”, afirmó en el programa ‘Las cosas claras’ de Jesús Cintora que tanto aplauden desde la extrema izquierda.