Twitter se merienda a Irene Montero por politizar la trágica muerte de Olivia en Tenerife

La sociedad española está conmocionada por la trágica muerte de Olivia.

El cuerpo de la menor de edad fue hallado por el robot submarino de rastreo del buque oceanográfico ‘Ángeles Alvariño’ a unos 1.000 metros de profundidad, a unas tres millas de la costa tinerfeña.

Un suceso que ha movilizado a toda la sociedad para condenar el grotesco crimen, pero que ha llevado a algunas figuras del Gobierno PSOE-Podemos a intentar sacar redito político de la tragedia.

Por ejemplo, representantes socialistas y comunistas no han tardado lo más mínimo en instrumentalizar la tragedia de Tenerife y utilizar el terrible hallazgo del cadáver de la pequeña Olivia para agitar la movilización callejera contra VOX, que no es firmante del Pacto de Estado contra la violencia de género por su “uso electoralista de la mujer”.

En este sentido, la propia vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, llamó a salir a la calle, haciendo así eco y respaldando las concentraciones en toda España convocadas por plataformas afines bajo el lema: “Vivas nos queremos”.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, no ha querido quedarse atrás. Además de acudir al programa de televisión predilecto de Podemos, ‘Las cosas claras’ de Jesús Cintora en TVE, la pareja de Pablo Iglesias también se manifestó a través de las redes sociales.

“No hay palabras para acompañar a Beatriz en estos momentos de terrible dolor. Esta violencia que se ejerce contra las mujeres madres para golpear donde más duele es una cuestión de Estado. Estamos aquí para lo que sea necesario. No más #ViolenciaVicaria”, indicó en su Twitter.

Sin embargo, una avalancha de usuarios de la red social no tardaron en criticar cómo la Ministra de Igualdad solo se posiciona en aquellos temas de interés ideológico y no por la verdadera búsqueda de una igualdad.

En este sentido, le han reprochado su preocupante silencio y falta de denuncia cuando han sido las madres quienes han asesinado a los hijos como fórmula para vengarse de sus parejas. Por lo que han citado varios crímenes sobre los que la ministra de Podemos no ha pronunciado ninguna palabra o crítica.

Cierto, ni una sola palabra de Irene Montero para estos niños asesinados. https://t.co/1TX5SVorR9 pic.twitter.com/VJFVlfyIQg — El Aguijón 🐝 (@ElAguijon_) June 11, 2021

“Cierto, ni una sola palabra de Irene Montero para estos niños asesinados”, indicó un usuario. A lo que se sumaron otros mensajes contra Montero.

Hace días, una mujer asesina a su hija en Barcelona. Irene Montero no uso el asesinato para decir que todas las mujeres son asesinas. ¿Por que al revés si ??#IreneMonteroDimision por sectaria https://t.co/7BPK5N1m6D — La Bolsa En Accion (@LaBolsaEnAccion) June 10, 2021

Irene Montero solo sale de su madriguera cuando hay una tragedia lucrativa. — Marta Sevilla 2 (@BalbontinCas) June 11, 2021

¿Por qué Irene Montero clama contra los hombres cuando uno asesina a sus hijos para vengarse de la madre y no dice ni mu cuando es la mujer la que quiere vengarse del padre matando a sus hijos? — Dolores Agenjo (@Lola14262397) June 10, 2021

La indignación de los españoles contra Irene Montero también se centra en su entrevista en TVE, donde aprovechó para promocionar a su Ministerio y centrar los ataques en la violencia machista, pero sin hacer ni una sola mención a los casos en donde son los hombres o sus hijos las víctimas de la violencia.

Feminismo a la medida

Las duras críticas contra Irene Montero llegan solo horas después de que fuera, una vez más, humillada en las redes sociales por su sectaria visión de la igualdad y del feminismo.

La ministra de Podemos había mostrado su rechazo a la larguísima ovación que el público de Madrid dedicó al tenor Plácido Domingo.

“¿Por qué hay quienes necesitan aplaudir con estruendo a un hombre que ha confesado haber abusado sexualmente de varias mujeres? Incluso quienes piensan que la respuesta no puede ser el escarnio público deberían entender que la ovación lo es aún menos. Sobre todo me gustaría que se preguntasen qué mensaje les mandan a esas mujeres y a las que son agredidas sexualmente cada día en nuestro país. Porque son los mismos que luego se sorprenden de que las mujeres no denuncien por miedo a no ser creídas”.

Sobre todo me gustaría que se preguntasen qué mensaje les mandan a esas mujeres y a las que son agredidas sexualmente cada día en nuestro país. Porque son los mismos que luego se sorprenden de que las mujeres no denuncien por miedo a no ser creídas. — Irene Montero (@IreneMontero) June 10, 2021

Sin embargo, terminó recibiendo un apoteósico ‘zasca’ de Ylenia Padilla, la excolaboradora de Sálvame, quien no dudó en poner los puntos sobre las íes a Irene Montero.

La exconcursante de GH VIP, quien en más de una ocasión se ha declarado «feminista», no solo se ha desmarcado de la reflexión de Montero, sino que le hizo una pregunta que demostró, una vez más, que la ‘Marquesa de Galapagar’ solo activa su pasión feminista cuando es un tema que afecta sus intereses personales [como el machismo de Pablo Iglesias en el ‘Caso Dina’] o políticos [como las menores tuteladas prostituidas en Baleares].

En concreto, Ylenia le preguntó a Irene Montero: «¿Por qué no apoyas públicamente a una mujer que fue violada en un programa en directo y sí llamas a la cadena que está en juicio con ella a cambio de publicidad electoral?”.

En este sentido, hace referencia a la polémica protagonizada por Carlota Prado, que sufrió una supuesta violación durante su estancia en ‘Gran Hermano’.

A lo que remató con un contundente “Sois un cuadro todas. Marionetas».