Girauta reta al “asqueroso” Héctor de Miguel (SER): “Te veo dónde y cómo quieras, delante de los micros o en la calle”

Juan Carlos Girauta arrasó con el ‘humorista’ Héctor de Miguel, conocido con el absurdo sobrenombre de Quequé.

El presentador del programa ‘Hora Veintipico’ de la Cadena SER comenzó insultado al ex de Ciudadanos por sus críticas a Movistar, tras haber pesando que ‘La Resistencia’ se había burlado de la niña que murió atropellada al colegio Hayedo de Montealto de Madrid.

Si bien se trató de una noticia falsa, Héctor de Miguel aprovechó el desliz para atacar al cuello de Girauta sin prever el revolcón que se le vendría encima: “Juan Carlos, lo tuyo es admirable. Cada día eres más tonto”.

Una ofensa que rápidamente fue devuelta a través de las redes sociales: “Y tú cada día más asqueroso, Héctor, gatito”. Evidentemente picado por la dura respuesta, el Héctor de Miguel intentó contraatacar solo para acabar una vez más en la lona.

“Iba para vicepresidente”, intentó ridiculizar a Girauta, quien le dio un bofetón con toda la mano abierta: “Iba para hombre”.

Finalmente, Girauta lanzó su golpe definitivo a Héctor de Miguel, que dejó sin palabras al presentador de la Cadena SER:

“Despreciable Héctor de Miguel: esta mañana no sabía quién eras. Al mediodía me he informado, no sin náuseas. Ahora me entero de tu antisemitismo. Bien, ya estoy completamente motivado. Te veo donde y como quieras: delante de los micros, en un plató, en un escenario o en la calle”.

Al verse acorralado, el ‘humorista’ se tuvo que refugiar detrás de seis emoticonos (tres caritas y tres copas de vino) para intentar disimular el brutal ‘zasca’ enviado por el ex de Ciudadanos que ha retumbado en las redes sociales.

Un bromista antisemita

Una semana después del chistecito de marras sobre los judíos y el Holocausto, terminó de manera totalmente inesperada el programa ‘La lengua moderna’ de la Cadena SER.

Aunque Héctor de Miguel se ha afanado en asegurar este 4 de octubre de 2021 que ha sido una ruptura pactada, hay una relación causa-efecto clarísima. El 1 de octubre de 2021, su colaboradora Valeria Ros completaba su particular ‘hazaña’:

«Quiero buscar un judío, que me gustaría porque es un tío con el que voy a viajar mucho, aunque lo único que no me mola es que voy a engordar, porque no cocinan al horno, todo frito».

De Miguel empezó a justificarse asegurando que nadie les echaba, aunque era su propia compañera, la autora de la ‘broma’, quién le corregía: «bueno sí, un poco…«. Primer gol en contra. El ‘humorista’ (a cualquier cosa se le llama así) pasó entonces a utilizar la técnica del adiós pactado, algo difícil de creer, pero esa es al menos su versión. Fuentes internas de la SER han desvelado a PD que había un malestar creciente por el chiste sobre el Holocausto de Ros.

Héctor de Miguel: No penséis que es una broma, es el último programa, a ver no nos han echado… Valeria Ros: Bueno, un poco sí… Héctor de Miguel: No es el último programa por eso que estáis pensando que ha dicho Valeria. Esto es como las relaciones que terminan y te preguntan que quién lo ha dejado y contestas «los dos». Y dices sí hombre claro… Valeria Ros: Sí, lo típico, ya lo estaba pensando yo, pero como no decías nada… Héctor de Miguel (sin convicción): Es un adiós pactado. Lo sabíamos desde hace tiempo, pero es que a mi las despedidas largas me agobian un poco. Valeria Ros: Yo lo quise decir hace cinco programas pero no me dejaron…