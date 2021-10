Miserable comentario antisemita en la SER: «Los judíos no cocinan al horno, es todo frito»

Quiero buscar un judío, que me gustaría porque es un tío con el que voy a viajar mucho, aunque lo único que no me mola es que voy a engordar, porque no cocinan al horno, todo frito».

Observen lo ‘barato’ que se ha puesto colaborar en la actual Cadena SER.

Sucedió en el programa ‘La Lengua Moderna’ de la radio de PRISA. Y los autores intelectuales son Héctor de Miguel, más conocido por el absurdo sobrenombre de ‘Quequé’, el mismo que cantaba en ‘La vida moderna’ eso de «Alfonso Rojo subnormal» porque cree el ladrón que todos son de su condición, y una tal Valeria Ros, a la que no tenemos el disgusto de conocer.

Fue ella la que hizo el comentario de marras, pero la respuesta de De Miguel tampoco fue mucho mejor:

«¿Ese era el remate? ¿Es este?»

Ella misma reconoció: «Es malísimo».

La ACOM (Organización independiente que promueve el trabajo conjunto entre España e Israel) se manifestó tras tener constancia de lo sucedido:

Estamos contra iniciativas de “cancelación”. Creemos en la libertad de expresión hasta en lo que ofende, siempre que no incite al odio. Hasta para miserables sin gracia que hacen chistes sobre hornos y judíos.

1⃣de2⃣ https://t.co/j5pXWT4B7H — ACOM 🇪🇸🇮🇱 (@ACOM_es) September 30, 2021

Y añadieron: «Cierta izquierda política y mediática apoya la “cancelación”. Pero sólo para lo que les ofende a ellos. Banalizar la memoria del Holocausto hasta denigrar a sus víctimas no les ofende. De eso no tienen problema en hacer “chistes”.»

Pilar Rahola retuiteo estas palabras contra ambos comunicadores: «Que triste que hagas mofa del exterminio de seis millones de judíos, @VALValeriaRos. Y tú, @HectorDeMiguel, cómplice de esa bajeza moral.»