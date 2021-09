Esto es la Cadena SER: «Ayuso tiene ganas de perrear con nosotros y no sabe cómo decirlo»

Esto es la Cadena SER.

Ha sido trascender el tremendo palo de Díaz Ayuso a Mónica García, de la que se ha reído por pasar de lucir «un look pepero» en el programa de Ana Rosa Quintana al «perreo» en la Cadena SER, para que los ventajistas de ‘Buenismo Bien‘ (ya saben, ese espacio inclasificable de Quique Peinado y Manuel Burque donde la líder de Más Madrid montó su show) salgan a redes sociales a decir que la presidenta de la CAM también quiere ser invitada.

«Ay, que alguien tiene ganas de perrear con nosotros y no sabe cómo decirlo…», tuiteó la cuenta del programa de la radio de PRISA, un texto que fue inmediatamente difundido por el propio perfil de la SER.

Isabel Díaz Ayuso ha denunciado «la hipocresía de la izquierda caviar» que a su juicio representa la líder de ‘Más Madrid’, Mónica García.

En el pleno celebrado este 16 de septiembre de 2021 en la Asamblea de Madrid, la presidenta de la CAM dijo que:

“Un día se presenta en el programa de Ana Rosa con un ‘look pepero’ con tirabuzones a decir que abriría más la hostelería y al día siguiente va a perrear a la Cadena SER diciendo que es la más moderna. La hipocresía de la izquierda caviar”

Ayuso tiene razón.

Sucedió en el polémico programa ‘Buenismo bien’, el mismo donde Quique Peinado le dijo a Irene Montero que tenía un coño «como una mesa de grande.»

«Hoy ha venido Mónica García y ha pedido PERREAR». El programa de la SER ‘Buenismo Bien’ lo anunció con mucha alegría en sus redes sociales. Por lo que se veía, tener a la candidata de unos de los principales partidos de la Asamblea de Madrid ‘perreando‘ es motivo de satisfacción. Para el votante madrileño, con sus problemas, pues ya tal.

Si alguien esperaba escuchar propuestas en esta campaña, mejor que mire hacia otro lado.

La nueva política no va de esto. Es más de postureo en redes sociales, llamadas a ‘Sálvame’ y ‘perreo’ del bueno en la radio de PRISA. Este fue el caso de la candidata de ‘Más Madrid’, el partido de Iñigo Errejón. El vídeo lo dice todo. Lo que hay que hacer por ganarse un voto de más.

Que no se diga que esta nueva hornada de políticos no se desmelena. Si hay que perrear, se perrea. Porque no fue la única ‘progre’ en hacerlo.

Sucedía el martes 5 de marzo de 2019, cuando a los de la Cadena SER le ha parecido bien ‘regalarnos’ este momento radiofónico, gracias a su programa de humor ‘Buenismo Bien’, en el que gustan de poner a los políticos -o el protagonista que sea- en aprietos que dan entre risa y pena. Recuerden si no, el pasaje de Marhuenda junto a Monedero cantando por Víctor Jara…

Pues en esta ocasión fue Pablo Iglesias el visitante al podcast que dirigen los humoristas Quique Peinado y Manuel Burque, pero fue la reportera Henar Álvarez, la que puso entre la espada y la pared al podemita. Pero recuerden, estábamos en campaña, y respondió como tal.

La peor parte nos la llevamos los espectadores que hayamos visto tal documento, de ahí la recomendación del titular. Ahora quedará en nuestras retinas haber visto a Pablo Iglesias ‘perreando’ reggaeton al ritmo de Daddy Yankee y «a ella le encanta la gasolina, dame más gasolina». De vergüenza ajena.