Unióngc se reúne con el ministro de interior para tratar la equiparación salarial y derechos de los Guardias Civiles y de la sociedad.

El pasado 14 de marzo de 2022 representantes de UniónGC se reunieron con el ministro de interior Grande-Marlaska y el coronel vocal asesor de su gabinete; la reunión transcurrió en dependencias del Ministerio de Interior, prorrogándose por espacio de más de dos horas, en las cuales se trataron temas de diversa índole, relativos a la seguridad y al ámbito de la Guardia Civil que pasamos a detallar:

Readmisión de los expulsados en los inicios del movimiento asociacionista: Los representantes de UniónGC Ejecutiva Estatal UnionGC expresamos al ministro la necesidad de reparar el daño causado a los pioneros del asociacionismo en la Guardia Civil, dado que en el actual contexto no tiene sentido seguir perpetuando esta situación. Se agradeció por parte de los representantes de esta organización al titular del Ministerio, el reconocimiento expreso que se hizo en el Boletín Oficial del Cuerpo, a petición de el que por aquel entonces era el vocal titular de UniónGC en el Consejo de la Guardia Civil. En este punto el ministro se comprometió a seguir estudiando y avanzando en los trabajos para la restitución de los derechos laborales de estos pioneros.

Equiparación salarial: Desde esta organización se le transmitió el hecho histórico que constituyó, el reparto de los 810 millones para los guardias civiles tras la firma de este acuerdo, dado que es innegable el significativo aumento en las retribuciones de estos; así mismo, se le trasladó que para UniónGC, el cumplimiento del acuerdo no está concluido con el reparto de los 810 millones, faltando: el informe detallado de una auditoria externa, el desarrollo de una Ley Orgánica de retribuciones para FyCSE, que evitara que en un futuro se volvieran a producir las disfunciones retributivas que venían dándose entre diferentes cuerpos, y la creación de puestos de trabajo para personal en reserva activa, con el presupuesto firmado. De estos tres últimos puntos, por parte de esta organización se hizo una valoración crítica en cuanto al informe resultante, que a nuestro juicio quedó un tanto desvirtuado, al no haberse podido realizar con un análisis exhaustivo de determinados datos que no fueron facilitados por otros cuerpos. Así mismo, respecto al desarrollo de la Ley Orgánica de Retribuciones nada se ha avanzado en este apartado, Grande-Marlaska recalcó el esfuerzo realizado por su equipo de gobierno, al hacer suyo un acuerdo de retribuciones para FyCSE, que no habían firmado, y que en el momento en el que accedieron a las tareas de gobierno, ni tan siquiera había sido formalizado ante los órganos de intervención de la Administración General del Estado.

Modificaciones de la LO 4/2015: Desde UniónGC se le trasladó la preocupación de esta organización por lo que entendemos puede suponer la aprobación de una reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana en algunos de los términos planteados, porque ello supondría la quiebra del «Principio de Autoridad» de los agentes a la hora de realizar una intervención, dando lugar a un deterioro de la seguridad pública; así mismo, se le hizo entrega de un informe elaborado por los servicios jurídicos de la organización, en el cual se explica cómo algunas de las modificaciones propuestas pueden afectar la operativa de los agentes en la calle. El ministro trasladó a nuestros representantes que, para él, el «Principio de Autoridad» de los agentes es una prioridad, entendiendo nuestra preocupación, aunque en su opinión se ha obrado desde el inicio con mucha beligerancia ante las reformas propuestas, insistiendo nuevamente en que para él es prioritario que no haya ninguna quiebra en el «Principio de Autoridad», pues es consciente que sin esa premisa, las labores de seguridad ciudadana resultarían más complicadas.

Tasa de reposición: En este apartado los miembros de esta organización le trasladaron la evolución de la plantilla de la Guardia Civil desde el año 2008, haciendo hincapié en la merma de efectivos producida especialmente a partir del año 2010, habida cuenta de la escasez de oferta de empleo público como consecuencia de la crisis económica, así como de la salida de efectivos por pase a la reserva activa, retiros, etc. Desde UniónGC se le trasladó que esta organización aboga por que exista una tasa de reposición sostenible a lo largo del tiempo, independientemente de los equipos de gobierno que se conformen en cada momento, para así poder garantizar que la plantilla del Instituto Armado nunca quede por debajo del nivel operativo, para una adecuada prestación del servicio. El Ministro Grande-Marlaska, aseguró que es intención de su Ministerio seguir trabajando en la reposición de los efectivos perdidos, por encima de las tasas aplicadas hasta ahora, si bien adujo que la capacidad de los centros de formación es limitada, en tanto en cuanto precisan de unos tiempos mínimos para la adecuada formación del personal de nuevo ingreso; esperan poder seguir ampliando en sus siguientes ejercicios el número de integrantes del Cuerpo por encima de las tasas mínimas de reposición impuestas.

Presupuestos CNP GC: En este punto se le hizo hincapié en la diferencia entre presupuestos anuales de CNP y GC, siendo la ratio por agente mayor en el CNP, hecho –a juicio de esta organización– inexplicable. Teniendo en cuenta que la plantilla de GC es mayor, así como, los medios materiales, inmuebles, y vehículos, no es comprensible que el presupuesto de GC sea significativamente más bajo año tras año. UniónGC hizo especial hincapié en la diferencia presupuestaria del capítulo de acción social, que en la GC dista mucho del montante destinado para este mismo capítulo en el CNP.

Pase a la reserva de GC: A juicio de esta organización existe un elemento claramente desfavorecedor en el momento en el que un guardia civil pasa a la situación de reserva, la pérdida de poder adquisitivo hasta alcanzar la edad de jubilación; entendemos que esta situación debiera de ser revisada, si bien sabemos de la complejidad técnica de la misma. Aun así, desde UniónGC, abogamos por una necesaria revisión de este aspecto, que haga que la merma económica que se produce actualmente al pasar a la situación de reserva se vea paliada de alguna manera, facilitando que el personal pueda pasar a esta situación.

Desde UniónGC también se lamentó que no hayamos sido capaces, –ni administración ni organizaciones–, de elaborar un plan que permita que los guardias civiles en edad de pasar a situación de reserva tengan acceso a determinados puestos en destinos de «segunda línea», habida cuenta de la exigencia que tiene a día de hoy el trabajo que se viene desarrollando en los distintos ámbitos y especialidades de la Guardia Civil.

Situación Ceuta, Melilla y estrecho: Desde el Ministerio se nos asegura que la situación en el Campo de Gibraltar empieza a mejorar, habida cuenta el trabajo que vienen desarrollando las distintas unidades de refuerzo enviadas a esa zona, así como, las nuevas metodologías y equipos creados con la finalidad de combatir el problema del narcotráfico; manifestaron que la labor es más compleja, dado que es una zona de España que está ya muy deprimida económicamente, y en la cual las organizaciones que se dedican al narcotráfico, ven un caldo de cultivo ideal para el desarrollo de sus operaciones. Así mismo, se les trasladó por parte de UniónGC, la preocupación por la situación en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, donde las unidades allí desplegadas están viviendo unos momentos muy complicados, debido a la reiteración y violencia con la que grandes grupos de inmigrantes, apoyados por mafias, protagonizan asaltos masivos a la valla que da acceso a territorio español.

Por parte de UniónGC, se le trasladó lo que entendemos deben ser los tres grandes ejes a trabajar para combatir este problema, y que pasan por: la necesidad de reforzar las relaciones bilaterales con Marruecos, el refuerzo y dotación adecuados, tanto de plantillas como de medios técnicos y de protección para la prestación del servicio, y por último y no menos importante, el necesario compromiso de nuestros socios de la Unión Europea en este ámbito, dado que España, como integrante de esta, es frontera sur con Marruecos; evidentemente esta problemática no debe ser afrontada en solitario por España, siendo a nuestro juicio necesario, ya no solo una política de migración común mucho más efectiva que la actual, sino que las actuaciones realizadas en esta materia vengan abaladas por todos los socios de la UE, a lo cual el ministro respondió que se está trabajando en muchos aspectos, entre ellos: las obras de mejora y acondicionamiento de la valla y nuevas tecnologías de vigilancia, seguimiento de los focos migratorios así como la puesta en marcha del Servicio Centinela, y una mejor dotación de los medios de protección que los agentes tienen en esa zona. A este último respecto, el ministro manifestó que, tras su última visita a las localidades afectadas por las avalanchas migratorias, quedó convencido de la necesidad de sustituir algunos medios de protección, para lo cual ya se está trabajando.

La reunión finalizó a las 14:45 horas, tras mas de dos horas de intenso diálogo, agradeciendo desde UniónGC el excelente trato dispensado, y la buena acogida tanto personal, como a las propuestas aportadas por esta Organización, a la cual representaron el secretario general José Varona y el secretario jurídico Jesús López. Sede UnionGC