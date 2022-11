El plan oculto de Pablo Iglesias: volver de líder para salvar Podemos y echar a Yolanda Díaz

La situación de Podemos está atravesando un momento límite no solo ya por los malos resultados y proyección electoral, que también, sino por la guerra interna provocada por la designación de Yolanda Díaz como futuro líder de la otra izquierda, la más a la izquierda del PSOE de Pedro Sánchez.

La situación para los morados es dramática y Pablo Iglesias, según han asegurado a Periodista Digital fuentes solventes de la formación, ha comentado a su círculo íntimo (coincide con el núcleo duro de Podemos, además de Juan Carlos Monedero) su intención de regresar a la política, postularse de nuevo como líder de su partido y quitarse de encima a Yolanda Díaz, la vicepresidenta del Gobierno que él mismo promocionó.

De esta forma, Iglesias regresaría a la política casi dos años después de su retirada tras el estrepitoso fracaso de su ‘operación Madrid’, tras su renuncia a la vicepresidencia con la intención de ganar a Isabel Díaz Ayuso y recuperar así la Comunidad de Madrid para la izquierda. Pablo Iglesias ni siquiera tomó posesión de su escaño en la Asamblea.

Desde entonces se han producido varios fracasos en su vida laboral: dos intentos de regresar a la docencia en la Universidad Complutense, como profesor asociado, primero en la Facultad de Ciencias de la Información y posteriormente, tras su suspenso en el concurso de méritos, en la de Ciencias Políticas de la misma institución universitaria.

Ahora está dispuesto a regresar como líder de Podemos, una decisión adoptada tras el recrudecimiento de la guerra interna en su formación de la culpan exclusivamente a Díaz.

Según han asegurado las mismas fuentes a PD, Pablo Iglesias comentó su idea del regreso tras la clausura de la Universidad de Otoño de los morados, acto en el que se escucharon graves acusaciones e incluso descalificaciones veladas a Yolanda Díaz.

Universidad de Otoño

Tal y como publicaba el 6 de noviembre Periodista Digital, Iglesias cerró el acto (pese a no tener cargo orgánico) ejerciendo de ‘líder in pectore’ y su discurso estuvo plagado de alusiones a Díaz, a la que acusó veladamente de querer que Podemos e IU tengan un mal resultado en las próximas elecciones municipales y autonómicas «porque eso dejará todo el campo abierto para una nueva izquierda» que no cuestione las bases del sistema y el apoyo de España a la OTAN y que no choque frontalmente con los medios de comunicación con la esperanza de recibir un mejor trato.

«El grado de ingenuidad es sonrojante», espetó Iglesias. Y fue más claro en su referencia a Díaz al preguntarse «quién piensa que le puede ir bien a una candidatura a las generales si a Podemos le va mal en las autonómicas». «¡Hay que ser estúpido!», exclamó, dejando otro recado a la vicepresidenta al afirmar que «no hay discurso más reaccionario que el que dice que el problema son los partidos», precisamente uno de los planteamientos de Díaz.

Iglesias defendió la necesidad de que Podemos siga siendo la fuerza principal a la izquierda del PSOE para que exista una formación progresista fuerte que esté «en el Gobierno pero no en el consenso», un consenso en el que se «normaliza el fascismo» y en el que el resto de la izquierda, aseguró Iglesias, «se arruga frente a la OTAN«. «Eso es lo que pretenden destruir, con la ingenuidad estúpida de muchos sectores de la izquierda que decían que había que mandar armas a Ucrania», precisamente la postura que defendió Yolanda Díaz.