Pablo Iglesias lloriquea y arremete contra la Complutense por perder otra plaza de profesor

Pablo Iglesias sigue engordando su larga listas de fracasos.

El exvicepresidente segundo sigue sin levantar cabeza después de haber sido arrasado por Isabel Díaz Ayuso en las elecciones del 4-M y haber fallado en su intento de hacerse con una de las dos plazas ofertadas como profesor asociado en la Universidad Complutense de Madrid a inicios de octubre.

Ahora, es la Facultad de Ciencias Políticas la que le cierra las puertas en las narices al exlíder de Podemos. Así lo admitió el propio representante de la extrema izquierda tras haber sido excluido del proceso de selección por parte de la Universidad Complutense de Madrid.

Iglesias encajó mal el golpe, por lo que acudió a las redes sociales para lloriquear y dejar caer sus insinuaciones contra el tribunal presidido por Javier Franze.

“El pasado mes de Julio solicité una plaza de profesor asociado de Ciencia Política en la Universidad Complutense. La plaza pertenecía al área de conocimiento Ciencia Política y de la Administración y señalaba como perfil profesional para la misma «Experiencia en asesoría en análisis político», indicó en un hilo de Twitter.

“El tribunal que debía evaluar los méritos de los 6 candidatos que la solicitamos, presidido por Javier Franze ha resuelto excluirnos a los 6 solicitantes”, agregó.

Visiblemente molesto con la decisión de la facultad, Iglesias seguía denunciando que “a dos les excluye por no justificar el pago de las tasas. A los otros 4 por no acreditar ejercer una actividad profesional en la materia o bien por no acreditar un mínimo de 3 años de experiencia profesional relacionada con el perfil de la plaza. No es frecuente que se excluya a todos los candidatos que optan a una plaza de estas características. Pueden revisar las plazas convocadas en el mismo área de conocimiento en la web de la UCM. Verán que los mismos candidatos no fueron excluidos en otras ocasiones”.