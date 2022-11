Mañana vino a verme la luna de los pájaros grandes. Un libro de los grandes de las letras. Alfonso Pexegueiro.

«Que los sueños nos ayuden a descubrir la realidad y que la realidad nos permita descubrir los sueños»

No podemos dejar de comenzar por lo que en el libro señala Eva Veiga: » La escritura de Alfonso Pexegueiro es transformativa, penetra y ahí opera: conmueve el ser de la vida y crea, está creando, otro mundo, otra manera de mirar, otra forma de entender y de construir. Pexegueiro tiene el don de la música — o ésta lo posee– y de igual forma el don de un pensar generosamente abierto, pensamiento expresándose en esa música auténtica que es la del corazón, un latido que, creo, está en resonancia perfecta con el universo.

Hace unos días Alfonso Pexegueiro presentó otro nuevo libro que relata cómo se construye un cuento al estilo de un juego de dados que se asienta en el azar. Como todo cuento se asienta en los sueños, en la imaginación, que nos acerca a otro mundo invisible, que por tener ese carácter no quiere decir que no lo veamos y no lo hagamos. Soñar es crear, imaginar, es materializar. Un poder que no se conoce, se palpa y asusta.

El libro presentado en Ponteareas –Galicia–, se titula «Mañana vino a verme la luna de los pájaros grandes», fue publicado por la editorial Lumbría, Mañana vino a verme la luna de los pájaros grandes.

La obra de Alfonso Pexegueiro es muy extensa, este Ponteareano, nos lleva acompañando con obras que han merecido premios y comentarios relevantes, nacido en la parroquia de Angoares, posee un talento especial que lo plasma en sus infinitos trabajos, de raíz y pensamiento marcadamente gallego, ejp. Historia Alfonso Pexegueiro

Un libro para leer despacio y volver a leer, leer y leer, porque leer es muy sano y cuesta poco dinero. Además, mientras leemos nuestra imaginación se enriquece, nuestro cerebro se oxigena y la mente se mantiene distraída. Alfonso, nos deleita con su experiencia vital que ha vivido y lo hace con un real y magistral cuento, con música incluida. La vida desde el principio al inevitable final.