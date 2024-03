Tellado, a la yugular de Armengol por su esperpéntica comparecencia al recurrir al bulo del PP para no dimitir

Suma y sigue.

Francina Armengol, presidenta del Congreso, sorprendía este 5 de marzo de 2024 al comparecer para hablar sobre la trama ‘Koldo-Ábalos’ y la compra de mascarillas inútiles por parte del Gobierno de Baleares cuando estaba en el cargo.

Sin embargo, la asunción de obligaciones y explicaciones coherentes no se produjeron. Armengol -con una gran caradura- recurrió al comodín del PP para escurrir el bulto y justificarse al asegurar que la formación de Alberto Núñez Feijóo había ido muy lejos y que la responsabilidad estaba en manos del actual Gobierno popular.

Y como a estos socialistas se les desmonta rápido, Miguel Tellado, portavoz del Grupo Popular en el Congreso, salió a desmentir una a una las trolas de Armengol recurriendo a todas las informaciones que han publicado los medios sobre el escándalo socialista.

Así, Tellado ha acusado a la presidenta del Congreso de “mentir” después de haber asegurado que no estaba siendo “investigada” y ha exigido, en esta línea, que aclare quién le llamó para que “comprase mascarillas de la trama”.

El popular ha manifestado que la Fiscalía Europea «ha abierto diligencias para investigar su actuación en la compra de estas mascarillas, nada más y nada menos que por tres presuntos delitos, malversación, prevaricación y tráfico de influencias«.

«El problema de Armengol no es el PP. Su problema es la UCO, la Guardia Civil, la Fiscalía Europea, la Audiencia Nacional (…) Ábalos calificó como estafa el contrato de Baleares».

Además, el portavoz popular ha recordado que la socialista “ha perdido la oportunidad” de dimitir “con la dignidad que no tuvo” en su etapa como presidenta de Baleares y que su comparecencia “solo ha servido para mancillar una vez más la imagen de esta institución que nunca ha debido presidir».

«No ha querido hacerlo, a pesar de las preguntas de los medios», ha aseverado, para recriminar a la socialista su «cero autocrítica» y sus «mil excusas» en su comparecencia fake, «no puede seguir ni un minuto más».

«Nos ha dicho en la comparecencia que ella habría sido víctima de una estafa, no partícipe de ella, pero no ha sido capaz de demostrar que no ha participado activamente en dicha estafa«.