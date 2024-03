Francina Armengol protagoniza una comparecencia ‘fake’ y no responde a la pregunta clave sobre Ábalos

Comparecencia por sorpresa.

Pero las explicaciones creíbles y asunción de responsabilidades brillaron por su ausencia.

La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, no aclaró nada sobre la compra de mascarillas inservibles cuando era presidenta del Gobierno de Baleares.

La política socialista negó cualquier tipo de vinculación o de trato de favor con la trama ‘Koldo-Ábalos‘.

Pero lo peor de todo es que el núcleo de su intervención fue echarle, cómo no, la culpa al Partido Popular.

Sí, Armengol no compareció por mor del escandalazo de las mascarillas ‘fake’ pagadas con el dinero de los Fondos Europeos, sino porque consideró que la formación del Alberto Núñez Feijóo había ido muy lejos:

El PP ha roto todas las líneas rojas, todas las fronteras. Una de las cuestiones que más me ha motivado siempre a entrar en política es la lucha contra la corrupción, porque vengo de una tierra que la ha sufrido mucho. No dejaré que mancillen mi nombre, ni que mezclen que ni mi nombre, ni mi gestión, ni la gestión del Gobierno que presidí durante ocho años a nada que se parezca a la corrupción.

Armengol trató de revestir de épica su chapucera gestión durante la pandemia:

Todos competían contra todos para comprar a China. Decidimos comprar material porque queríamos proteger a los sanitarios, policías… Nos llegaban nombres de empresas de diferentes sitios. Se envían todos los nombres de empresas que llegaban al servicio de salud y el servicio de salud analizaba el precio y el material y se decidía si se compraba o no. Nadie nos presionó ni nos coaccionó ni para que renunciáramos a reclamar a la empresa el dinero. Yo he gobernado 8 años la Comunidad Autónoma, jamás en mi vida he dado alguna instrucción a nadie para que contraten a una empresa u otra.