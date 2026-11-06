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EL CINEASTA ARREMETE CONTRA LA DERECHA ANTES DEL 29-N

El sanchista Pedro Almodóvar calienta el 29-N contra PP y VOX: «Si ganan, me harán desconfiar de la democracia»

Defiende al okupa de La Moncloa como el presidente más atacado de la democracia y alerta del "peligro" de la alternativa del PP y VOX

El sanchista Pedro Almodóvar calienta el 29-N contra PP y VOX: "Si ganan, me harán desconfiar de la democracia"
Pedro Almodóvar. Cadena SER.
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Tiene más cara que espalda.

El director de cine Pedro Almodóvar mostró en la Cadena SER su respaldo al Gobierno socialista de cara a las elecciones del 29 de noviembre, afirmando que, aunque no se trata específicamente de la figura de Pedro Sánchez, sí considera imprescindible la continuidad de un ejecutivo progresista. «Hay muchas cosas que se han quedado sin hacer, pero yo creo que en la historia de nuestra democracia no ha habido un presidente al que se le haya atacado más, al que se haya denostado más, al que se le haya insultado más», declaró el cineasta.

Almodóvar subrayó la complejidad de gobernar en las actuales circunstancias: «Debe ser muy complejo gobernar con un parlamento totalmente hostil y además que utiliza un tono que yo no he visto en ninguna profesión que los profesionales se hablen entre sí en ese tono». Pese a reconocer que el Gobierno socialista no ha cumplido todas sus promesas, el director valora las medidas implementadas: «Lo ha tenido muy complicado, pero ha hecho cosas».

El cineasta manchego hizo un llamamiento contundente a la movilización electoral: «La democracia depende de que vayamos a votar. Yo creo que debemos ir a votar masivamente para que el resultado sea lo más representativo posible». En este sentido, justificó su apoyo al PSOE no tanto por convicción plena, sino por el rechazo a la alternativa: «No queda más remedio que pensar que la otra opción es PP y VOX, y que aunque tengamos cosas que reprocharle al Partido Socialista, la otra opción es terrorífica».

«Miren Argentina o Estados Unidos»

Almodóvar fue especialmente crítico con la posibilidad de que la derecha alcance el poder, llegando a cuestionar el sistema democrático si esto ocurre: «Es terrorífica. Me hace incluso desconfiar de la democracia». El director estableció un paralelismo con otros casos internacionales: «Como ha ocurrido en Estados Unidos, Trump ha llegado a donde está, o Milei ha llegado a donde está, a través de una votación, a través de un voto democrático».

Esta declaración del cineasta se suma a las voces del mundo cultural español que se han posicionado abiertamente en la campaña electoral, en un momento de alta polarización política en el que el resultado de los comicios se presenta especialmente incierto.

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Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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