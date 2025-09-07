Salta un informe en el que se afirma que el socialista Ábalos maltrataba ‘continuamente’ a su exmujer

Lo que faltaba.

Porque va a resultar que además de putero, el secretario de Organización del PSOE, el valedor de Sánchez, el conductor del Peugeot del marido de Begoña y cuadrilla, tiene la ‘malo larga‘.

La política española vuelve a tambalearse ante una revelación que nadie esperaba, ni siquiera en este verano de sobresaltos judiciales y mediáticos.

José Luis Ábalos, exministro de Transportes y figura clave del PSOE a la sombra de Pedro Sánchez, ha sido señalado en un informe forense como autor de maltrato continuado, abuso y vejaciones contra su exmujer, Carolina Perles.

La periodista Ketty Garat firma en The Objective un reportaje sobre un informe pericial fechado el 1 de abril de 2022 en el que un catedrático de Psiquiatría documenta que el socialista Ábalos sometió a su exmujer a “maltrato”, “abuso” y “situaciones vejatorias” a lo largo de su matrimonio.

A día de hoy, 7 de septiembre de 2025, el documento forense salta en plena investigación judicial por otros escándalos que rodean a Ábalos, justo cuando su exesposa se dispone a dar una entrevista televisiva que promete más revelaciones sobre su matrimonio.

El informe fue presentado como anexo en la demanda de divorcio en julio de 2022 y, según sus conclusiones, existiría un patrón de violencia de género continuada durante los dos últimos años de convivencia.

El informe forense: detalles de una convivencia insostenible

El informe forense es contundente: Carolina Perles habría sufrido “maltrato, abuso y situaciones vejatorias” a manos de Ábalos. Las actitudes del exministro, según el texto, iban desde la indiferencia y el desprecio hasta amenazas y abandono afectivo. Se mencionan episodios de infidelidad, ausencias prolongadas por “alterne con mujeres y fiestas”, así como el disfrute de una “vida de lujo, incompatible con la vida en pareja” tras ser nombrado ministro en 2018.

El contexto es esclarecedor. Durante el proceso de separación, Perles llegó a denunciar que su marido dificultaba la ruptura, alegando el coste mediático y familiar que supondría para ambos. A pesar de que la exmujer solicitó el divorcio en varias ocasiones, Ábalos habría intentado evitarlo mediante presiones y amenazas veladas, según relata el informe psiquiátrico.

El coste personal y familiar: entre la denuncia y el silencio

Uno de los aspectos más delicados de este caso reside en la decisión de Carolina Perles de no denunciar penalmente a Ábalos por violencia de género. Los abogados de la exesposa habrían valorado presentar una denuncia formal, pero Perles se negó, temiendo las consecuencias que ello podría acarrear para los dos hijos menores de la pareja. Este gesto, tan frecuente en casos de violencia intrafamiliar, añade una dimensión dramática al relato y expone las dificultades reales a las que se enfrentan muchas mujeres en situaciones similares.

La negativa a denunciar no ha impedido que la polémica estalle en el ámbito público. Perles ha decidido romper su silencio en televisión, advirtiendo que su testimonio es “el que más teme José Luis Ábalos”. Según avanza el tráiler del programa de Telecinco que se emitirá próximamente, la exmujer del exministro asegura haber recibido presiones para no hablar y relata un clima de intimidación persistente: “Si no le haces caso, se busca la manera de complicarte la vida”.

La reacción de Ábalos: maniobras y amenazas veladas

La respuesta de Ábalos no se ha hecho esperar. Primero, el exministro solicitó al juez del Tribunal Supremo que investiga el presunto cobro de comisiones irregulares que citara a su exmujer como testigo, tras el anuncio de su intervención televisiva. Sin embargo, horas después, su defensa pidió que se retirara esta solicitud, alegando que la aparición pública de Perles podría afectar a la instrucción judicial y perjudicarle a él y a otros investigados.

No es la primera vez que Ábalos intenta frenar la difusión de testimonios incómodos. Durante el proceso de divorcio, trató de que Perles firmara una cláusula de confidencialidad que finalmente no se formalizó. Además, según fuentes próximas a la exmujer, las amenazas de “desacreditarla y dar a conocer cuestiones personales” han sido constantes. El ambiente de presión se ha visto agravado por un robo en el domicilio de Perles en Madrid, apenas un día antes de grabar la entrevista para Telecinco, un episodio que la propia afectada califica de “extraño” y que añade una nota de suspense a este culebrón político.

Consecuencias políticas y sociales: un PSOE en la cuerda floja

El escándalo estalla en un momento especialmente delicado para el PSOE, todavía sacudido por las derivadas del llamado “caso Koldo” y otras investigaciones por corrupción. La figura de Ábalos, otrora hombre fuerte de Pedro Sánchez, ha pasado de ser un activo estratégico a convertirse en un dolor de cabeza para la dirección socialista.

El impacto mediático es innegable. Las acusaciones de maltrato y vejaciones han reabierto el debate sobre la tolerancia cero frente a la violencia de género en las filas socialistas, precisamente en un partido que ha hecho bandera de la igualdad y la lucha contra la violencia machista. La dirección del PSOE guarda silencio, consciente de que cualquier pronunciamiento puede ser interpretado como una toma de partido en un asunto judicial y personal.

El papel de los medios y el juicio paralelo

El caso ha generado un auténtico “juicio paralelo” en la opinión pública y en los platós de televisión. La entrevista de Carolina Perles en Telecinco se anuncia como un acontecimiento mediático, con promesas de nuevas revelaciones sobre la vida privada y política de Ábalos. El exministro, por su parte, denuncia que sufre una campaña de descrédito y que se está vulnerando su derecho a la presunción de inocencia.

Los medios digitales han recogido con detalle los pormenores del informe forense y de las maniobras de ambas partes, contribuyendo a un clima de expectación y morbo que recuerda a los grandes escándalos de la crónica negra española. En este contexto, la frontera entre información y espectáculo se vuelve cada vez más difusa.

Una historia de poder, miedo y silencio

El caso de Ábalos y Perles es una muestra más de cómo la política, el poder y la vida privada se entrelazan en España, a menudo con consecuencias imprevisibles. El temor al escándalo mediático, el coste personal de denunciar y la presión social sobre las víctimas siguen siendo elementos recurrentes en la narrativa de la violencia de género en nuestro país.

Mientras se despejan las incógnitas judiciales, el caso ya ha dejado algunas estampas dignas de la mejor novela de suspense: un informe forense demoledor, amenazas veladas, intentos de silenciar a la víctima y un robo “oportuno” en plena tormenta mediática. Para los curiosos de la política nacional, no faltan detalles pintorescos: desde fiestas y alterne con mujeres hasta “pastillas azules” y sobres misteriosos, según los relatos que ya circulan en medios y redes sociales.

El desenlace es incierto, pero el caso Ábalos-Perles promete seguir alimentando titulares, tertulias y debates sobre la ética pública y la responsabilidad privada de quienes ocupan o han ocupado cargos de poder en España.