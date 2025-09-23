La Moncloa de Sánchez se resigna y asume que el Junts de Puigdemont ha decidido ir a elecciones anticipadas

La política española, fiel a su reputación de ser impredecible, atraviesa días en los que cada movimiento transforma el escenario como si se tratara de una partida de ajedrez jugada con relojes averiados. La Moncloa, lejos de la calma que intenta proyectar, ha llegado a la conclusión de que el Junts de Puigdemont no tiene intención de mantener la legislatura, lo que obliga a Pedro Sánchez a reconsiderar toda su estrategia nacional.

Este cambio no es fortuito. Las derrotas parlamentarias sufridas por el Gobierno —con Junts votando junto al PP y Vox para derribar leyes clave como la reducción de la jornada laboral o la creación de la Oficina de Prevención de la Corrupción— han dejado en evidencia que los antiguos guiños ya no tienen efecto. El bloque independentista ha tomado la iniciativa y, en Madrid, el equipo presidencial ha pasado del optimismo a una resignación pragmática: si Junts ha decidido romper las reglas del juego, poco margen queda para pactos a medida.

La presión de Podemos y las fracturas en la izquierda

A este panorama se suma una “pinza” inesperada entre Junts y Podemos. Los morados, encabezados por Ione Belarra e Irene Montero, han cerrado filas con el Gobierno tras las vacaciones. Esta semana se preparan para votar en contra de la cesión de competencias migratorias a Cataluña, lo que condena al fracaso una propuesta clave para Sánchez y aumenta aún más las tensiones dentro del Ejecutivo.

El pulso entre Sumar y Podemos aviva aún más el fuego. Yolanda Díaz exige unidad bajo advertencia: “Si no lo logramos, no podremos revalidar el Gobierno”. La formación morada presiona a Belarra para reconstruir una alianza que ya resultó milagrosa en 2023. Sin embargo, Podemos parece decidido a recuperar el liderazgo perdido y apuesta fuerte por la candidatura de Montero. Las relaciones complicadas entre ambos partidos han convertido cualquier intento de acuerdo en un campo minado donde cada paso puede resultar explosivo.

Sumar sale del congreso con una misión clara: sanar las heridas con Podemos.

Podemos juega su propia carta para desbancar a Yolanda Díaz.

La división favorece al bloque conservador, que según encuestas recientes podría alcanzar mayoría absoluta.

Cortinas de humo y maniobras desde Ferraz

Con este ambiente tenso, Sánchez despliega cortinas de humo propias de una precampaña electoral. En los pasillos del PSOE, los rumores sobre un posible adelanto electoral son tan persistentes como las llamadas desesperadas a José Félix Tezanos, presidente del CIS, para obtener datos frescos sobre intención de voto. Se comenta que Ferraz está agotando líneas telefónicas en busca de información que permita calibrar riesgos antes de tomar cualquier decisión definitiva.

El nerviosismo es palpable: la dirección socialista estudia fórmulas para una disolución exprés del Congreso mientras algunos dirigentes consideran que solo un “efecto Gaza” podría movilizar al electorado progresista lo suficiente como para evitar un descalabro ante el avance del PP y Vox. La inquietud ha crecido tanto que las consultas internas sobre plazos electorales se han multiplicado. En algunas federaciones socialistas incluso cuelgan el teléfono cuando llaman periodistas preguntando sobre un adelanto electoral.

El CIS y el termómetro político

Las encuestas presentan un panorama complicado. El último barómetro sitúa al PSOE casi empatado con el PP —27% frente a 26,5%— tras perder más de siete puntos debido al impacto del ‘caso Cerdán’ y otros escándalos judiciales. Vox consolida su posición como tercera fuerza con cerca del 19% del voto; Sumar y Podemos continúan luchando por sobrevivir en un espacio cada vez más reducido.

Dos sondeos independientes coinciden en prever mayoría absoluta para PP y Vox si hoy hubiera elecciones generales.

La izquierda alternativa está fragmentada: Sumar ronda entre el 6%–5%, mientras Podemos oscila entre el 2% y el 5%, según fuentes consultadas.

El bloque progresista pierde fuerza mientras crece la abstención y se produce una fuga hacia otras opciones.

Movimientos desesperados y curiosidades parlamentarias

Mientras Sánchez busca soluciones mágicas para contener los daños, desde Ferraz se multiplican las llamadas al CIS buscando datos electorales casi en tiempo real. Se dice que algún dirigente socialista ha solicitado “una encuesta cada semana” hasta decidir si convoca elecciones anticipadas.

En los pasillos del Congreso ya circula una broma amarga: “Si Sánchez convoca elecciones ahora, ni la pitonisa Lola podría predecir el resultado”. Algunos veteranos recuerdan cómo Zapatero supo aprovechar el descontento social por la guerra de Irak; hoy Sánchez sueña con canalizar la ola solidaria hacia Palestina o cualquier otro efecto mediático capaz de eclipsar los escándalos judiciales que acechan a su círculo más cercano.

Datos singulares:

Las consultas jurídicas sobre plazos electorales han aumentado exponencialmente dentro del PSOE.

La llamada “pinza Junts-Podemos” se ha convertido en tendencia entre analistas políticos.

El CIS recibe más llamadas desde Ferraz que nunca; Tezanos podría batir récords personales esta temporada.

En definitiva, cuando todo indica que ni siquiera los expertos demoscópicos pueden descifrar qué ocurrirá si se adelantan las elecciones, España vuelve a demostrar que su política es tan apasionante como caótica. Y mientras tanto, los protagonistas continúan moviendo fichas bajo luces cada vez más intensas.