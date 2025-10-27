El Gobierno Frankenstein afronta una semana de infarto: Sánchez en el Senado y el exgerente del PSOE en el Supremo

Agárrense que vienen curvas.

Puede pasar de todo y casi de nada.

Pero el PSOE y la cuadrilla de Pedro Sánchez están en el alambre.

A expensas del golpista Puigdemont y de su maloliente corrupción.

Nadie habría imaginado, ni siquiera los más creativos guionistas de dramas políticos, una semana tan delicada para lo que se ha dado en llamar “Gobierno Frankenstein”.

El marido de Begoña se prepara para comparecer ante una comisión del Senado que parece estar dispuesta a ser tan dura como un careo entre acusados, mientras el exgerente del PSOE, Mariano Moreno Pavón, debe rendir cuentas ante el Supremo por la financiación del partido.

El clima en Madrid evoca aquellas tardes de tormenta, donde todos esperan el estruendo, sin saber si este caerá sobre Moncloa, sobre la sede-puticlub de Ferraz o sobre ambos simultáneamente.

Las últimas 48 horas han estado repletas de titulares y gestos tensos en los pasillos del Congreso y del Senado.

La atención se centra en una cuestión que parece simple pero que ha llevado a Sánchez a un constante vaivén verbal: ¿Cuánto dinero recibió en efectivo y cómo lo justificó?

El amo del PSOE ha reconocido que “en alguna ocasión” recibió pagos al contado para cubrir gastos, pero subraya que es una práctica legal, habitual en empresas e instituciones, siempre que el origen sea lícito y esté correctamente contabilizado.

El efectivo, la gran incógnita y el arma del PP

El Partido Popular, con la mayoría en el Senado, ha decidido sacar todo el jugo posible a este asunto. Su táctica consiste en una serie de preguntas que abarcan desde la cantidad exacta de los pagos en metálico hasta cómo se justificaron esos fondos. A pesar de que Sánchez ha reiterado que todos los gastos han sido auditados por el Tribunal de Cuentas y por auditorías externas, la pregunta crucial aún no tiene respuesta clara: ¿cuánto y cómo?.

En la rueda de prensa posterior al último Consejo de Ministros, la portavoz Pilar Alegría defendía que el uso de efectivo no es irregular y que el propio Senado lo utiliza para cubrir los viajes de sus senadores. Estas afirmaciones, lejos de calmar las aguas, han avivado el debate público acerca de la transparencia y la fiscalización interna dentro de los partidos políticos.

Los temas candentes: hidrocarburos, Air Europa y mascarillas

La comparecencia de Sánchez no se limita únicamente al tema del efectivo. El PP ha preparado un interrogatorio dividido en cuatro grandes bloques, cada uno más incómodo que el anterior:

Pagos en efectivo: Comienza aquí la incógnita sobre si hubo o no financiación irregular dentro del PSOE y si los mecanismos internos de control han funcionado adecuadamente.

Comienza aquí la incógnita sobre si hubo o no financiación irregular dentro del PSOE y si los mecanismos internos de control han funcionado adecuadamente. Trama de hidrocarburos: La sombra de contratos poco claros y pagos encubiertos se cierne sobre esta cuestión. Empresarios como Aldama han afirmado que cada viernes se entregaban sobres con dinero en Ferraz, parte del cual se justificaba como fondos del partido.

La sombra de contratos poco claros y pagos encubiertos se cierne sobre esta cuestión. Empresarios como Aldama han afirmado que cada viernes se entregaban sobres con dinero en Ferraz, parte del cual se justificaba como fondos del partido. Rescate de Air Europa: Este asunto está bajo un minucioso escrutinio, con interrogantes sobre la implicación de personas cercanas al presidente y posibles vínculos con intereses privados utilizando recursos públicos.

Este asunto está bajo un minucioso escrutinio, con interrogantes sobre la implicación de personas cercanas al presidente y posibles vínculos con intereses privados utilizando recursos públicos. Compra de mascarillas durante la pandemia: En este caso conocido como ‘Koldo’, se investigan contratos por decenas de millones de euros y supuesta participación de altos cargos socialistas, incluyendo exministros y asesores directos.

En medio de todo esto, aparece nuevamente la figura de José Luis Ábalos, señalado por un informe de la UCO debido a un desajuste de 95.000 euros en sus cuentas. Sin embargo, Sánchez sostiene firmemente que es un asunto personal del exsecretario de Organización y no afecta al partido.

Ferraz y el Supremo: dos frentes abiertos

Mientras Sánchez afina su discurso para el interrogatorio senatorial, el exgerente del PSOE está también compareciendo ante el Supremo. La expectación es palpable; no tanto por lo que pueda declarar, sino por las posibles repercusiones políticas y judiciales. La actual gerente, Ana María Fuentes, ha admitido que puede haber recibido dinero en efectivo para algunas liquidaciones pero defiende su origen legítimo. No obstante, no ha aclarado cantidades ni procedimientos concretos, lo cual incrementa las sospechas internas y malestar generalizado.

Por otro lado, los partidos opositores están preparando sus argumentos. El PP advierte que su ofensiva será contundente; planean hacer tantas preguntas como sean necesarias para mantener este tema presente en la agenda pública durante largo tiempo.

Una tormenta perfecta: dudas persistentes y estrategias

El relato oficial del PSOE gira entorno a la legalidad de los pagos al contado y a la ausencia total de financiación irregular, respaldada tanto por el Tribunal de Cuentas como por la UCO. Sin embargo, la falta de información concreta junto con las evasivas desde la dirección socialista alimentan una sensación generalizada de opacidad. En su estilo característico, Sánchez ha bromeado diciendo que el PP confunde “dinero B” con efectivo e insistió en recordar que “media España” utiliza metálico para pequeñas liquidaciones.

El dilema para el Gobierno no solo es legal; también es una cuestión relacionada con su imagen pública. Las noticias sobre sobres llenos de dinero, pagos al contado e irregularidades contractuales han calado hondo entre los ciudadanos. Estos observan con indignación e incredulidad otro episodio más del culebrón político nacional.