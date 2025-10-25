Feijóo pone al corrupto Sánchez entre la espada y la pared: «Si miente, irá al juzgado y si dice la verdad, también»

Entre la espada y la pared.

No tiene escapatoria el marido de Begoña.

La política en España atraviesa un momento de gran tensión.

El próximo jueves, Pedro Sánchez se convertirá en el primer presidente en funciones que comparece ante una comisión de investigación sobre corrupción en el Senado.

Alberto Núñez Feijóo ha decidido aprovechar esta inminente cita para lanzar una advertencia contundente y cargada de ironía: “Si miente, irá al juzgado y si dice la verdad, también”.

Este escenario es sin precedentes, pero el ambiente evoca las jornadas parlamentarias más intensas, donde no solo se juega el futuro inmediato de un líder, sino también la credibilidad institucional y la fortaleza de un Gobierno acorralado por el conocido caso Koldo.

Un presidente sin salida, según Feijóo

En su última intervención ante militantes aragoneses en Zaragoza, el líder del PP no ha escatimado palabras. Ha esbozado tres posibles caminos que podría tomar el presidente durante su comparecencia: “decir la verdad, mentir o no responder”. Sin embargo, para el gallego, todos estos caminos llevan al mismo desenlace: “Antes o después tendrá que confesar, antes o después tendrá que pagar y antes o después tendrá que irse”.

El tono ha sido implacable y a menudo sarcástico: “Que escoja bien, porque no podrá huir eternamente”, ha repetido en varias ocasiones. Feijóo, quien se refiere a Sánchez como “el marido de Begoña”, sostiene que no hay escape posible ante el cerco judicial y mediático que rodea a la presunta trama de corrupción relacionada con su partido y su círculo más cercano.

La “triple trampa” del Senado

El planteamiento del PP es evidente: la comisión del Senado, donde tienen mayoría absoluta, se transformará en un interrogatorio riguroso. Feijóo ha prometido que su grupo formulará al presidente “todas las preguntas que los periodistas no le hacen cuando concede entrevistas y aquellas a las que se niega a responder”. La sesión promete ser intensa; los populares están dispuestos a aprovechar cada segundo para sacar a relucir contradicciones y exigir explicaciones.

Según Feijóo, Sánchez solo tiene tres alternativas, pero ninguna salida honorable. “Si miente, sumará un nuevo delito a su Gobierno; si dice la verdad, admitirá su responsabilidad; y si se pone a la defensiva y no responde, quedará en evidencia”. Este argumento cobra más fuerza con la carga simbólica de la cita: jamás un presidente en activo había tenido que rendir cuentas por una supuesta trama de corrupción tan grave.

El “amo del PSOE”: ¿mentiroso crónico?

El ataque personal ha sido otra constante en el discurso del líder popular. Feijóo no ha dudado en calificar a Sánchez como un “mentiroso compulsivo” y le ha reprochado que “no vio ni se enteró de la corrupción en su propio coche”. En un giro irónico, ha agradecido a Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y líder de Sumar, por su «sinceridad» al reconocer que “hay Gobierno de corrupción para rato”. “Por una vez que no nos miente, hay que agradecérselo”, ha rematado Feijóo ante las risas del público presente.

El líder del PP insiste en que España no es solo Pedro Sánchez ni sus mentiras; afirma que el país “padece su Gobierno”, pero este no lo representa. “España sí es decente y tiene un proyecto de futuro”, ha proclamado con firmeza, prometiendo devolver «respeto, dignidad y dinero» si su partido logra hacerse con La Moncloa.

Un clima político tenso y la sombra de la corrupción

La ofensiva de Feijóo se produce dentro de un contexto político especialmente crispado. El caso Koldo ha salpicado a figuras como el exministro José Luis Ábalos y al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, erosionando así la imagen de un Ejecutivo que se presenta como renovador. Feijóo ha enfatizado que “en la política europea actual ningún presidente ha tenido que responder por tanta corrupción como lo hará Sánchez”.

El PP tampoco ha perdido tiempo para recordar otros problemas cotidianos que afectan a los españoles como la crisis habitacional o la presión fiscal. De hecho, han ironizado sobre el «cambio de hora» y las promesas incumplidas del Gobierno.

Consecuencias políticas: ¿fin de ciclo?

La comparecencia de Sánchez ante el Senado es interpretada por la oposición como el inicio del fin de un ciclo político. Feijóo prevé que el presidente deberá “confesar, pagar e irse”, advirtiendo a sus socios parlamentarios: “Allá ellos si quieren seguir sosteniendo el engaño y la corrupción”.

El líder popular se postula como la alternativa para “superar esta era marcada por corrupción, mentiras, soberbia e incompetencia”, prometiendo una regeneración institucional donde las instituciones pertenezcan al Estado y no al Gobierno.

Mientras tanto, tanto la presión mediática como judicial crece sobre los allegados a Sánchez. El propio presidente enfrenta ahora una paradoja planteada por Feijóo: cualquier respuesta puede ser utilizada en su contra.

Curiosidades y datos curiosos

La frase de Feijóo: «si miente, irá al juzgado y si dice la verdad también», se ha viralizado en redes sociales generando memes y parodias durante tertulias políticas.

La comparecencia está programada justo después del aniversario de la DANA en Valencia; esto ha suscitado críticas sobre el momento elegido para llevarla a cabo.

El lapsus cometido por Yolanda Díaz acerca de la corrupción gubernamental ha sido utilizado como munición retórica por parte de la oposición..

El caso Koldo lleva el nombre del exasesor de Ábalos, Koldo García; su implicación ha desencadenado una serie de investigaciones y detenciones afectando al núcleo duro del PSOE.

Feijóo utilizó expresiones como «el marido de Begoña no tiene escapatoria», haciendo referencia directa a la esposa del presidente; esto refuerza aún más el tono personalista de su ofensiva política.

En este clima tan convulso, España se prepara para una sesión histórica en el Parlamento. Muchos sienten que lo ocurrido marcará un antes y un después en este ámbito político tan delicado.