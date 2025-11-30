Feijóo y Ayuso movilizan al PP y la manifestación con Sánchez en el Templo de Debod es arrebatadora: «Esto caerá pronto»

Al mediodía de este 30 de noviembre de 2025, sabiendo que una hora después, casi al lado, los de Revuelta -que son las juventudes de VOX– han citado al personal para darles la matraca los socialistas, justo enfrente de la sede-puticlub que el PSOE tiene en la madrileña calle Ferraz.

Este domingo, la España que se siente traicionada tiene una cita ineludible en el Templo de Debod. Alberto Núñez Feijóo ha hecho un llamado a la ciudadanía para manifestarse contra lo que califica de manera contundente como «un Gobierno de cloacas, prostíbulos y mordidas».

Esta protesta va más allá de las siglas partidistas, convirtiéndose en un clamor colectivo que refleja una indignación palpable.

La concentración, programada para las 12:00 horas bajo el lema «Efectivamente: ¿Mafia o democracia?», simboliza un descontento que ha ido creciendo durante meses, alcanzando su punto álgido con la reciente entrada en prisión del exministro de Transportes José Luis Ábalos y su asesor Koldo García.

El líder del Partido Popular ha subrayado que esta no es solo una manifestación del partido, sino una convocatoria «abierta y sin siglas» destinada a «todos los ciudadanos que desean expresarse», especialmente aquellos a quienes, según él, el Gobierno de Pedro Sánchez no les otorga voz.

Feijóo ha sido muy claro en sus críticas: comparó la situación actual con aquellas películas sobre mafiosos donde la banda cae cuando empieza a delatarse entre sí. Su mensaje ha resonado profundamente: la manifestación no solo exige la dimisión del presidente, sino también la convocatoria urgente de elecciones generales, marcando un posible punto de inflexión en la crisis política que vive España.

Tremenda manifestación se sacó de la manga el PP y como no podía ser de otra forma, allí estaba el equipo de Periodista Digital. No se pierdan las palabras del propio líder del PP y de la presidenta de la CAM al micrófono de los enviados especiales. Una labor excelsa de Bertrand Ndongo y Carlos Pecker.

Los símbolos del PP convergen en la capital

La presencia de José María Aznar y Mariano Rajoy en esta concentración resalta la gravedad con que el Partido Popular percibe el momento actual. Ambos expresidentes han confirmado su asistencia, lo cual no es un detalle menor dado que implica su participación activa en una protesta contra un Gobierno en funciones. Junto a ellos estarán casi todos los barones territoriales del PP, creando una imagen de unidad sin precedentes entre los opositores.

Aunque por cuestiones de salud se ausentarán Juanma Moreno, aquejado por un resfriado; Marga Prohens de Baleares; y Gonzalo Capellán de La Rioja, también se contará con la participación de Juanfran Pérez Llorca, quien recientemente asumió la presidencia de la Generalitat Valenciana.

El evento incluirá intervenciones del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, así como de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Feijóo cerrará la manifestación con un discurso que se prevé especialmente crítico hacia la gestión del presidente Sánchez.

Esta estructura refleja una estrategia deliberada para demostrar que la indignación atraviesa todos los niveles administrativos controlados por los populares. No es casualidad que se haya elegido el Templo de Debod como escenario; allí ya tuvo lugar otra manifestación el 28 de enero de 2024, donde miles se reunieron según los registros.

La sociedad civil respalda el grito de indignación

Lo realmente relevante es que esta convocatoria no es únicamente partidista. Más de 120 entidades representativas de la sociedad civil han respaldado públicamente esta concentración, dándole así una legitimidad que va más allá del interés electoral del Partido Popular.

Este apoyo masivo por parte de organizaciones civiles y empresariales refleja un sentimiento generalizado sobre cómo la corrupción ha alcanzado niveles insostenibles dentro del Gobierno. La participación activa de estas entidades transforma esta manifestación en algo más profundo: es una clara muestra del genuino temor ciudadano por el estado actual de nuestra democracia e instituciones.

Feijóo ha enfatizado repetidamente que se trata de una protesta para «cualquier persona decente» que quiera defender «el Estado de Derecho, la democracia y la decencia política». El mensaje es rotundo: no importa tu pasado político o tu elección anterior; lo verdaderamente importante es tu postura frente a la corrupción y al deterioro institucional.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha hecho un llamado a través de las redes sociales instando a los ciudadanos a no permanecer «impasibles» ante lo que considera «la máxima degradación» tanto del Gobierno como del partido.

Una estrategia de presión sin moción de censura

Es curioso observar cómo Feijóo ha decidido descartar por ahora presentar una moción de censura contra Sánchez. Argumenta que hubiera sido precipitado registrarla sin contar con toda la información disponible y sin los apoyos parlamentarios necesarios para su éxito.

A pesar de esto, esta decisión no significa que cierre definitivamente esa puerta; durante un foro celebrado en Burgos el sábado pasado, Feijóo instó al PNV y a Junts a apoyar dicha moción para convocar elecciones anticipadas, dirigiéndose a ellos con un claro «Queridos amigos catalanes y vascos, si están con la decencia, permitan que se convoquen elecciones en España».

Con esta vía descartada temporalmente, el enfoque del PP se centra ahora en agitar las calles como forma efectiva para presionar políticamente al Ejecutivo. Esta séptima manifestación convocada por Feijóo desde su llegada al liderazgo del partido en abril 2022 forma parte integral de una estrategia destinada a desgastar al Gobierno mediante movilizaciones ciudadanas constantes.

Las anteriores convocatorias han tenido resultados diversos según quién las evalúe: mientras el PP asegura haber reunido más de 100.000 personas el 8 junio pasado en Plaza España, desde la Delegación del Gobierno rebajaron esa cifra a unos 50.000 asistentes. Sin embargo, lo cierto es que las manifestaciones previas contra la ley amnistía congregaron también a decenas de miles.

VOX juega sus cartas

Mientras VOX ha optado por no participar en esta concentración distanciándose así del PP, hay movimientos dentro del espectro ultraderechista intentando capitalizar ese descontento generalizado.

El partido liderado por Santiago Abascal ha decidido no respaldar públicamente esta manifestación; esto contrasta notablemente con su participación activa en protestas anteriores.

No obstante, esto no implica que grupos afines a Vox permanezcan completamente ausentes: hay indicios claros sobre su intención por arrastrar a los asistentes hacia la sede del PSOE con el fin de darle todavía más punta al la protesta.

La portavoz Pepa Millán llegó a calificar la convocatoria popuklar como «una tomadura de pelo», mostrando así las tensiones internas sobre cómo canalizar este descontento contra el Gobierno incluso dentro del ámbito conservador y ultraderechista.

El nivel creciente de indignación ciudadana parece haber superado estas divisiones internas.

El contexto de una crisis sin precedentes

La reciente encarcelación tanto Ábalos como García representa un punto crucial en cómo se percibe actualmente la crisis política española.

Para el PP, este hecho marca un antes y un después; deja claro cómo lo que antes era considerado corrupción abstracta ahora se convierte en algo concreto y visible. Feijóo ha señalado cómo «todo el entorno político y personal» alrededor Sánchez está «en el banquillo o tras las rejas», unas palabras cargadas aunque hiperbólicas reflejan bien los múltiples casos alrededor del Ejecutivo.

Recientemente, se conoció también sobre reclamaciones realizadas por parte Audiencia Nacional respecto pagos en efectivo vinculados al PSOE; esto añade otra capa compleja a esta crisis política ya existente.

Además han salido a luz negociaciones personales entre Sánchez y Arnaldo Otegi para conseguir apoyo parlamentario ante Bildu durante aquella moción contra Rajoy; este hecho ha reavivado críticas sobre pactos realizados con independentistas. Todo ello contribuye crear una atmósfera generalizada donde reina desconfianza hacia nuestras instituciones gubernamentales.

Un acto cargado de simbolismo histórico

La manifestación programada para este domingo evoca ciertos ecos históricos como aquel grito colectivo “basta ya” lanzado frente al terrorismo español en 1997; aunque ahora está dirigido hacia lo que desde el PP consideran corrupción sistémica arraigada profundamente dentro estructura gubernamental actual.

El lema escogido —“Efectivamente: ¿Mafia o democracia?”— presenta claramente dos opciones: optar por democracia o tolerar estructuras corruptas funcionando como organizaciones criminales.

La presencia destacada tanto Aznar como Rajoy otorga además un matiz histórico significativo al evento ya mencionado anteriormente pues ambos fueron presidentes durante épocas donde también enfrentaron acusaciones similares vinculadas corrupción pública algo irónico si uno analiza bien contexto actual pero desde perspectiva popular refuerza idea unidad frente adversidades externas actuales abarcando toda derecha española.

La movilización

Resulta llamativo cómo Feijóo convocara esta manifestación solo tres días antes; ese margen temporal corto podría haber derivado potencialmente menor participación si no fuera porque indignación social parece tan profunda.

Existía riesgo cierto “pinchazo” dado apuro tiempo asignado pero líder popular prefirió asegurarse todo estuviera listo ante ritmo acelerado acontecimientos políticos hoy día.

De igual manera cabe destacar siete grandes movilizaciones nacionales organizadas bajo liderazgo Feijóo desde abril 2022 ; esa cifra demuestra tanto intensidad confrontativa presente como capacidad movilizadora formación conservadora.

Primera protesta tuvo lugar 24 septiembre 2023 Plaza Felipe II Madrid reuniendo aproximadamente unas 40 mil personas según datos oficiales mientras tanto ,11 noviembre mismo año ,PP presumió haber congregado cerca millón españoles simultáneamente concentrados ciudades principales.