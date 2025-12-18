Mañueco activa la maquinaria electoral en el PP de Castilla y León

Definitivamente, la cuenta atrás para las elecciones de marzo en Castilla y León ya está en marcha. Este pasado miércoles, el líder del PP y presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, puso en marcha la maquinaria electoral al crear un Comité Electoral encabezado por Isabel Blanco.

El objetivo, según fuentes del partido consultadas por Periodista Digital, es claro: «consolidar una gran mayoría que garantice la gobernabilidad en la próxima legislatura».

En ese contexto político, el mensaje que lanzó Mañueco no deja lugar a dudas. «España vive uno de los momentos más delicados de su democracia. Un Gobierno acorralado por la corrupción y en clara descomposición intenta debilitar las instituciones, desgastarlas y llevarlas al límite para sobrevivir políticamente. Lo vemos cada día, sin filtros ni disimulos, con ataques constantes a quienes deben garantizar el equilibrio del sistema».

Espacio de esperanza

Pero el discurso también mira más allá del ruido inmediato. «Conviene decirlo alto y claro: esto se va a acabar. Y se acabará más pronto que tarde. El Estado funciona, las instituciones resisten y la Justicia se impondrá, por mucho que algunos traten de presionarla o desacreditarla».

Y, por encima de todo, se reivindica un mensaje que no se quiere perder por el camino. «Incluso en este clima, hay espacio para la esperanza. Puede que la democracia española nunca haya estado tan asediada, tan cuestionada y tan atacada, pero también ha demostrado algo fundamental: sabe defenderse. El sistema aguanta, responde y no se rinde. Y eso, por sí solo, ya es una victoria».

Calidad de vida en Castilla y León

El presidente del PP en el territorio señaló que «Castilla y León suma medalla de plata en Sanidad y medalla de oro en Educación, Servicios Sociales y atención a las personas mayores y dependientes. Los datos acompañan: la economía crece en PIB, en industria, en exportaciones y en empleo, con más personas trabajando que nunca. Y todo ello, además, con los impuestos más bajos de nuestra historia.

Por último, Mañueco señaló que «aquí nadie se conforma. Queremos ir más allá y por eso nos marcamos un objetivo ambicioso, realista e ilusionante: «situar a Castilla y León entre las tres mejores comunidades autónomas de España».